„Mein Herz blutet und meine Seele schreit“: Ukraine-Krieg trifft Schlagerstar Andrea Berg sehr

Andrea Berg während der ARD Fernsehshow Alle singen Kaiser - Das große Schlagerfest am 16.03.2019 in der media city Leipzig. © STAR-MEDIA via www.imago-images.de

Auf Instagram berührt Schlagersängerin Andrea Berg mit emotionalen Zeilen über den „sinnlosen“ Krieg in der Ukraine.

Aspach - Täglich erreichen uns neue Schreckensnachrichten aus der Ukraine. Zerbombte Städte, getrennte Familien und endlose Flüchtlingsströme: Das Leid der Ukrainer ist gewaltig und viele Promis beeindrucken mit tollen Aktionen, um unseren europäischen Nachbarn zu helfen.

Auch Schlagerstar Andrea Berg (56) zeigt sich auf Instagram schwer getroffen von der ukrainischen Not. „Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei all den Menschen, die in dieser schrecklichen Zeit von Krieg und Unterdrückung bedroht sind, die ihr Zuhause, ihre Liebsten, ihr Leben verlieren“, schreibt die Sängerin auf ihrem Account. „Warum? Wofür? So sinnlos…“ Dazu teilte sie ein Video zu ihrem Song „Lieber Gott“, das eine weiße Friedenstaube über der Erde zeigt.

Eine Sache steht für die Musikerin unwiderruflich fest: „Menschlichkeit und Nächstenliebe müssen siegen.“ Aus diesem Grund engagiert sie sich seit Tagen unermüdlich für die Ukrainer, um ihren Teil beizutragen. „Wir haben die ganze Woche Pakete gepackt, Kontakte hergestellt, Transporte unterstützt, Geld gespendet, Wohnungen für Flüchtlinge vorbereitet“, berichtet Berg über ihre bewundernswerte Hilfsaktion.

Andrea Berg: „Verzweifelter Tropfen auf dem heißen Stein“

Am Herzen liegen der Schlagersängerin vor allem junge Patienten aus der Ukraine, deren Behandlung durch den Krieg unterbrochen wurde und unbedingt fortgesetzt werden muss. „Wir planen gerade mit dem Netzwerk der ‚Wiege‘ die Aufnahme schwerkranker Kinder, deren Therapie in der Ukraine nicht mehr möglich ist“, schildert sie.

Andrea Berg ist klar, dass sie alleine wenig am Schicksal des ukrainischen Volkes ändern kann. „Es ist nur ein verzweifelter Tropfen auf dem heißen Stein und sicher fühlt ihr euch auch wie ich furchtbar ohnmächtig und hilflos. Mein Herz blutet und meine Seele schreit“, gesteht die „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin ganz offen. Zugleich betont sie: „Wir sind nicht allein! Und aus vielen kleinen Tropfen wird ein Ozean.“

Andrea Berg ist einer der Superstars des deutschen Schlagers. © Jens Meyer. dpa

Mit ihrem tollen Engagement geht Andrea Berg jedenfalls mit einem guten Beispiel voran und inspiriert wohl auch den ein oder anderen Fan dazu, es ihr gleichzutun. Ihre Follower zeigten sich in den Kommentaren beeindruckt. „Du bist wieder der Engel und der Lichtblick für Menschen in Not“, lobte sie ein User. Ein weiterer schwärmte: „Toll liebe Andrea, was du immer auf die Beine stellst und wie du den Menschen hilfst, denen es nicht so gut wie uns geht.“