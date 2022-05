„Weil mein Partner in Deutschland lebt“: Sarah-Jane Wollny will nicht in die Türkei auswandern

Von: Stella Rüggeberg

Sarah-Jane Wollny möchte wegen der Liebe nicht in die Türkei auswandern © instagram.com/sarah_jane_wollny

Vor wenigen Monaten gab Silvia Wollny bekannt, dass sie in die Türkei auswandern möchte. Auch Sarafina Wollny und Lavinia scheinen es sich dort schon bequem gemacht zu haben. Nur Sarah-Jane Wollny möchte aus einem süßen Grund lieber in Deutschland bleiben.

Ratheim - Die Wollnys (alle Infos über die Wollnys) haben scheinbar ihre neue Wahlheimat gefunden: die Türkei. Doch Sarah-Jane möchte nicht mit ihrer Familie auswandern. Der Grund ist ihre Liebe zu ihrem Partner Tinush Nasri.

Die Wollnys wollen in die Türkei auswandern

Schon vor einigen Monaten verriet Silvia Wollny, dass sie vorhabe in die Türkei auszuwandern. Sarafina Wollny machte aus ihrer Auswanderung kein großes Geheimnis. Zwar dürfe sie noch nicht viel zu dem Thema sagen, zeigt in ihrer Instagramstory hin und wieder Eindrücke der sonnigen Stadt Side.

Auch Lavinia Wollny scheint es in die Türkei gezogen zu haben. Diese postete bereits ein Bild vom Hotelpool und ließ ihre Fans rätseln, ob die Türkei auch zu ihrer neuen Wahlheimat wird. Deshalb stellen sich Fans nun die Frage: Ziehen alle Wollny-Familienmitglieder in die Türkei?

Sarah-Jane Wollny möchte nicht in die Türkei auswandern

Während der Großteil der Wollny-Familie viel Zeit in der Türkei verbringen, bleibt Sarah-Jane lieber in Deutschland. Das haben mittlerweile auch ihre Fans bemerkt, weshalb sie in einer Instagram-Fragerunde nach dem Grund fragen. „Weil mein Partner in Deutschland lebt und ich noch arbeiten gehe“, begründet sie.

Ob es sie und ihren Partner eventuell zu einem späteren Zeitpunkt in die Türkei zieht, lässt sie offen. Zwar vermisst Sarah-Jane ihre Familie oft, sieht das Alleinsein aber auch als Chance zu lernen, wie sie eigenständig lebt. Auch die zweitjüngste Tochter Estefania Wollny möchte wegen ihrer Gesangskarriere im beschaulichen Ratheim bleiben. Verwendete Quellen: instagram.com/sarah_jane_wollny