„Meine Ehefrau war schockiert“: Angebliches Date von Iris Klein erzählt ganze Geschichte

Teilen

War Iris Klein nach dem ganzen Affären-Drama mit ihrem Ex Peter wirklich auf einem Date mit einem verheirateten Mann? Jetzt bringt er höchstpersönlich Licht in die Sache.

Update vom 20. März, 19:00 Uhr: Iris Klein geht jetzt wieder auf Männersuche. Am vergangenen Freitag (17.03.23) hatte sie ihr erstes Date nach dem skandalösen Eheaus zwischen ihr und Peter (55). Einziger Haken: Ihr angeblich Neuer ist verheiratet. Trotzdem trafen sich Jan Schick und Iris Klein im „Hard Rock Cafe“ auf Mallorca.

Der 48-Jährige verdient als Doppelgänger von „Wolverine“-Darsteller Hugh Jackman (54) sein Geld. Gegenüber Bild verrät er nun Details über das Treffen mit Iris Klein: „Wir haben uns dann hin- und hergeschrieben, und dann stand fest, dass wir uns persönlich treffen wollen. Wir haben uns zu einem Kaffee verabredet. Iris wünschte mir noch eine gute Reise, ich antwortete ihr mit einem Smiley. Am Freitag hatte ich frei und fragte sie, wo wir uns denn treffen wollen.“

Jan machte Iris Komplimente, die beiden verstanden sich richtig gut. „Wir waren uns vertraut, als würden wir uns schon tausend Jahre kennen, dabei war es das erste Mal“, erzählt er. Soweit so gut. Trotzdem soll Jan nicht bewusst gewesen sein, dass er sich gerade auf einem Date befindet. „Natürlich hatte ich von ihrem Date gelesen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich damit gemeint sein könnte.“ Auf Tinder sei das Hugh-Jackman-Double nicht einmal – und seine Frau habe von dem Treffen selbstverständlich auch gewusst.

Autsch! Ein ziemlicher Dating-Reinfall für Iris Klein. „Meine Ehefrau war schockiert, nachdem sie am Sonntag sah, was da im Netz los war. Ich habe doch gar nichts gemacht“, so Jan. Mittlerweile hat sich auch Iris Klein zu Wort gemeldet. Jan sei gar nicht ihr Date gewesen, das sei alles rein platonisch gewesen. Ihr richtiges Date treffe sie am 21.03 wieder, er wohne auch auf der Insel.

Erstemeldung: Mallorca – „Goodbye Deutschland“-Star Daniela Katzenberger (36) freut sich für ihre Mutter Iris Klein (55). Sie hat nach der Trennung von ihrem Ehemann Peter Klein (55) ihr erstes Date. Das erzählte ihre Tochter in einer ihrer Instagram-Storys.

Daniela Katzenberger plaudert über Mutter Iris Klein: Wie sieht ihr Date aus?

Nachdem Peter Kleine ihre Mutter Iris Klein „beschissen“ habe, sei Iris nun wieder auf dem „Dating-Markt“ gelandet, wie Daniela Katzenberger fröhlich erzählt. Es sei für das TV-Gesicht zwar gewöhnungsbedürftig, dass ihre 55-jährige Mutter wieder datet, doch sie habe ihr sogar zu diesem Schritt geraten: „Mama, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten für dich: Entweder verlierst du dich komplett in deiner Trauer und kommst nie wieder aus deinem Heulloch raus oder du guckst nach vorne und machst weiter“, habe sie gesagt.

Cellulite, Bikinis, Sonnenbrand: Die besten Fotos von Daniela Katzenberger Fotostrecke ansehen

Der frische Single hat sich für die zweite Option entschieden. „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Daniela Katzenberger sagte ihren Followern: „Die hat jetzt auch jemanden kennengelernt und der sieht sogar richtig geil aus.„ Der einzige Haken: Auf Fotos würde jeder gut aussehen. „Bei Tinder sehen die alle aus wie Brad Pitt und am Ende des Tages kommt so ein Bratpfannen-Paul um die Ecke, deswegen bin ich so gespannt„, sagte die 36-Jährige über das erste Date ihrer Mutter seit 20 Jahren. Die Katze scheint mindestens so aufgeregt zu sein wie ihre Mutter. „Boah ich bin so aufgeregt, ich bin so nervös“, sagte sie weiter.

Iris Klein sei die „Ober-Milf“ vom Dienst, so Daniela Katzenberger

Ihre Mutter sei eine „Ober-Milf vom Dienst“. So bezeichnet man Mütter, mit denen man gerne schlafen würde. Dazu sagte sie: „Wenn die keinen Mann mehr kriegt, dann lach’ ich mich tot“. Die Pläne des attraktiven Neu-Singles stehen auch schon fest. Klein und ihr Date gehen zusammen Kaffee trinken. Die Mutter von Daniela Katzenberger bedankt sich in ihrer Story sichtlich gerührt bei ihrer Tochter. „Natürlich rede ich mit meinen Kindern darüber“, sagte sie.

Bleibt Peter nach Iris Kleins Auszug doch nicht alleine? Kaum hat seine (Noch-)Ehefrau ihre Sachen gepackt, will schon die nächste Frau in seine Finca einziehen. Auch die ist keine Unbekannte. Verwendete Quellen: Instagram