„Meine größte Liebe“: Cathy Hummels gibt am Hochzeitstag mit Mats emotionales Statement ab

Mats Hummels und Cathy Hummels zeigen sich beim gemeinsamen Eis essen mit Sohn Ludwig © Screenshot/instagram.com/cathyhummels

Cathy Hummels schwelgt in Erinnerungen. Auf Instagram gibt die Moderatorin regelmäßige Einblicke in ihr Leben. Nun veröffentlichte sie zum siebten Hochzeitstag ein gemeinsames Bild mit Mats Hummels und Sohn Ludwig.

München - Moderatorin Cathy Hummels zeigt sich auf ihrem Instagram-Account offen und ehrlich - ob emotional oder happy, ihre Fans und Follower lieben die 34-Jährige genau so wie sie sich gibt. Nun gab es zum siebten Hochzeitstag von ihr und Mats Hummels ein gemeinsames Bild mit Sohn Ludwig - dabei sprach sie ebenfalls von der großen Liebe.

Hochzeitstag vor sieben Jahren

Am 15. Juni 2015 heiratete der Fußballspieler Mats Hummels seine langjährige Freundin und Verlobte Cathy Hummels. Ihr gemeinsamer Sohn Ludwig erblickte im Jahr 2018 das Licht der Welt. Die 34-Jährige lebt in München.

Über eine Trennung des Paares gab es seit vergangenem Jahr immer wieder Spekulationen. Geäußert haben sich weder Mats noch Cathy Hummels öffentlich mit einem Statement.

Am Mittwoch veröffentlichte Cathy ein gemeinsames Bild mit Mats und Sohn Ludwig. Dabei schrieb sie in die Bildunterschrift: „Das verflixte 7. Jahr … In loving memory of 15.6.15 - Auf diesem Bild seht ihr meine grösste Liebe L.“, so die Influencerin. Sohn Ludwig ist die große Liebe seiner Mom.

Vor wenigen Tagen machten Paparazzi-Bilder Fans und Follower darauf aufmerksam, wie Mats Hummels auf Mallorca eine neue Frau an seiner Seite küsste. Verwendete Quellen: instagram.com/cathyhummels