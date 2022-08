„Meine hübsche Marie“: Helene Fischer schenkte Marie Reim 2011 signiertes Album

Schlagerqueen Helene Fischer signierte 2011 ein Album für Marie Reim. Die signierte CD hat Marie Reim nun wieder gefunden.

Marie Reim (22) scheint bei sich zu Hause ausgemistet zu haben – Denn die Sängerin hat in alten Sachen ein besonderes Andenken aus dem Jahr 2011 gefunden. Und zwar postete Marie Reim nun ein Foto von einer Helene Fischer-CD. Diese ist für sie signiert: „Für dich, meine hübsche Marie!“, steht in Helene Fischers Handschrift darauf. Unter das Foto schreibt Marie: „Grad gefunden! Lang ist’s her.“

Bei der CD handelt es sich um das Album „Für einen Tag“ von Helene Fischer. Dieses fünfte Studioalbum der Schlagersängerin wurde am 14. Oktober 2011 veröffentlicht. Das Album wurde von Jean Frankfurter produziert, der auch die vorherigen vier Alben produzierte. Darauf befinden sich ganze 16 Songs, einige davon sind bis heute sehr beliebt bei Helene Fischers Fans.

Marie Reim präsentiert stolz das Andenken

Das Albumcover ziert ein Foto von Helene Fischer, die in einem Meer aus blauen Laken zu sehen ist. Sie hat ihre Augen geschlossen und scheint den Wind in ihrem Gesicht zu spüren. Das weckt sicherlich Erinnerungen an die Anfänge der eigenen Karriere von Marie Reim. Die 22-Jährige hatte im Jahr darauf (2012) ihren ersten Auftritt in einer TV-Sendung mit ihrer Mutter Michelle. Für Marie Reim scheint das signierte Album daher wohl einen besonderen Stellenwert zu haben.