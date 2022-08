„Meine kleine Grinsebacke“: Jenny Frankhauser teilt Ultraschallbild - Baby lächelt sichtbar

Schwangerschafts-Update

+ © Instagram/jenny_frankhauser Jenny Frankhausers Baby lächelt auf Ultraschallbild © Instagram/jenny_frankhauser

Niedliches Ultraschallbild! Jenny Frankhausers Baby lächelt auf dem Bild sichtbar. Der Star befindet sich in der 31. Schwangerschaftswoche.

Ludwigshafen am Rhein/ Worms– Jenny Frankhauser (29) erwartet derzeit ihr erstes Baby mit ihrem Freund Steffen König. Die werdende Mama befindet sich in der 31. Schwangerschaftswoche und verriet zuvor, dass ihr Sohn Damian Andreas König heißen wird.



Über ihre Instagramstory ließ die Schwester von Daniela Katzenberger (35) ihre Follower jetzt an einem Schwangerschafts-Update teilhaben, dem sie auch ein süßes Ultraschallbild ihres Babys hinzufügte. In ihrem Update verkündete Jenny Frankhauser, dass es ihrem Nachwuchs gut gehen würde und sie sich aber besser ausruhen müsse, weil ihr Söhnchen sonst früher als geplant auf die Welt kommen könnte. In dem Posting trägt die blonde Schönheit ein bauchfreies Oberteil in Schwarz und zeigt stolz ihren Babybauch. Jenny verriet zudem, dass ihr Baby mittlerweile 1.700 g wiegen würde und 42 cm groß sei.

Jenny Frankhauser teilt Ultraschallbild – Baby lächelt sichtbar

Auf dem Ultraschallbild des Realitystars ist ihr kleiner Schatz dabei zu sehen, wie er sichtbar lächelt. Das Bild ist eine Nahaufnahme des Gesichts ihres Sohnes, der zufrieden am Grinsen ist. Zu ihrem Posting schrieb die Mama in spe deshalb liebevoll: „Meine kleine Grinsebacke.“ Ihrem niedlichen Schwangerschafts-Update fügte sie ein passendes Emoji mit Herzaugen hinzu. Laut aktuellem Stand sei der Entbindungstermin jetzt der Jahrestag von Jenny Frankhauser und Steffen König.