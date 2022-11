„Meine Tochter ist eiskalt“: Joelina geht lockerer mit Hass um als ihre Mutter Danni Büchner

Danni Büchner und Joelina Karabas gehen regelmäßig auf Hasskommentare ein © IMAGO/nicepix.world

Danni Büchner und ihre Tochter Joelina Karabas sind es gewohnt, im Netz angefeindet zu werden. Mit der Kritik gehen beide unterschiedlich um.

Mallorca – Danni Büchner (44) polarisiert — daran besteht kein Zweifel. Dass sie nicht bei allen Social-Media-Usern gut ankommt, weiß die „Goodbye Deutschland“-Teilnehmerin wohl selbst am besten. Nicht umsonst geht Danni regelmäßig auf die Hasskommentare im Netz ein und gibt sich dabei nur selten Mühe, diplomatisch zu bleiben. Zuletzt bedankte sich der Realitystar sogar bei ihren Hatern, da diese ihr zu mehr Reichweite verhelfen würden und so regelmäßig ihr Bankkonto füllen. Wie sie für Gesprächsstoff sorgt, weiß Danni also ziemlich gut.

Auch ihre Tochter Joelina Karabas (22) sieht sich in den sozialen Netzwerken regelmäßig kritischen Kommentaren ausgesetzt. Und obwohl sich die Nachwuchsinfluencerin ihre Mutter in vielen Dingen zum Vorbild nimmt, schlägt sie im Umgang mit Hatern doch einen anderen Weg ein. „Wir unterscheiden uns in vielen Dingen“, verriet Danni jetzt im Interview mit promiflash.de, „meine Tochter ist eiskalt und geht zum Beispiel so viel cooler mit Hate und Kommentaren um als ich. Das liebe ich sehr an ihr.“ Vielleicht kann der TV-Star in dieser Sache also noch etwas von Joelina lernen?

Joelina Karabas hat im Gegensatz zu Danni Büchner keine Lust auf Streit im Netz

Wie Joelina Karabas berichtet, habe sie schlicht und einfach keine Lust darauf, sich von Hasskommentaren die Laune verderben zu lassen. Ihre Herangehensweise an Instagram-Kritik erklärt sie wie folgt: „Ich mache mich lustig darüber, was soll ich denn machen? Das bringt mir nichts, zu Hause zu weinen.“ Durch die Bekanntheit ihrer Mutter steht Joelina schon seit ihren Teenagertagen regelmäßig im Rampenlicht. Langsam aber sicher habe sie sich deshalb auch an die Schattenseiten des Ruhms gewöhnt.

Um mit den negativen Kommentaren besser zurechtzukommen, halte sie sich deshalb stets an einen besonderen Vorsatz. „Ich bin immer ich selbst und würde mich niemals verstellen. Man kann es nie allen recht machen“, erklärt Joelina Karabas weiter. Von Danni Büchner erhalte sie die dazu nötige Unterstützung. „Ich würde sagen, wir stecken uns gegenseitig an und wir bestärken uns gegenseitig“, erzählt sie über die Beziehung zu ihrer Mutter.