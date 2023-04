„Meinem Traum näher“: DSDS-Sieger Sem Eisinger packt über Leben nach der Show aus

DSDS-Sieger Sem Reisinger packt über Leben nach der Show aus © Henning Kaiser/dpa

Nach seinem Sieg bei DSDS hat sich für Sem Eisinger einiges geändert. Im Interview verrät er, wie er mit dem neuen Tourleben umgeht.

Sem Eisinger hat sein Leben komplett umgekrempelt. Er nahm an der kultigen Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teil und schaffte das Unvorstellbare: Mit Lorent Berisha, Kiyan Sepehr Yousefbeik und Monika Gajek erreichte der Sänger das Finale und gewann. Er überzeugte nicht nur die Promis am Jury-Tisch, sondern auch das Publikum.

Sein Sieg in der Show hat viele Veränderungen in seinem Leben mit sich gebracht, berichtet Sem jetzt in einem Gespräch mit Promiflash. Durch seine DSDS-Teilnahme haben sich Chancen ergeben, die Sem auf den richtigen Weg bringen.

„Durch DSDS habe ich einen Fuß in der Tür der Musikindustrie und ich komme meinem Traum jedes Mal ein Stück näher. Ich muss mich jetzt in Deutschland etablieren und je mehr Arbeit auf mich zukommt, desto weiter vorne komme ich. Und das ist genau das, was ich will“, erklärte er Musiker in dem Interview.

Vom Homeoffice zum Tourleben: So hat sich sein Leben verändert

Vor allem sein Arbeitsumfeld hat sich geändert. „Vor DSDS habe ich zu Hause gearbeitet, aber jetzt bin ich jeden Tag woanders. Aber das ist großartig“, sagte er im Interview.

Das ist genau das, was er wollte. „Ich mache das ja nicht nur für mich selbst“, fügte er hinzu. Wir sind gespannt, wie es bei Sem weitergeht und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft!