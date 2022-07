„Meiner Leber zuliebe“: „Goodbye Deutschland“-Star Iris Klein muss abnehmen

Für die Gesundheit ihrer Leber muss Iris Klein jetzt abnehmen. Diese Nachricht teilt sie öffentlich mit ihren Fans auf Instagram.

Ludwigshafen- „Goodbye Deutschland“-Star Iris Klein (55) fragt auf Instagram ihre Follower nach Diät-Tipps. Zwar hatte der TV-Star bereits abgenommen, stellt jetzt aber auf Instagram klar, dass sie wegen ihrer Gesundheit weiter abnehmen müsse. Iris postet einen kurzen Clip von sich im Bikini auf der Social-Media-Plattform. Sie schreibt darunter: „So wie ich bin, bin ich zwar gut genug, aber ich muss wegen meiner Leber zu liebe noch mehr abnehmen. Habt ihr mal Tipps für mich?“

Unterstützung gibt es nicht nur von den Fans, sondern auch von Tochter Daniela Katzenberger (35). Daniela kommentiert unter dem Post ihrer Mama: „Bester Bauch-Mein erstes zu Hause.“ Auch wenn Fans, Familie und Iris selber sich einig sind, dass sie gut so ist wie sie ist, helfen die Follower ihr trotzdem mit Abnehm-Tipps. Eine Userin schreibt: „Trink am besten mindestens zwei Liter am Tag und ich finde auch, dass du sehr gut aussiehst!“ Ein anderer Fan empfiehlt ihr den Hula-Hoop-Reifen zu schwingen.

Der Gesundheit zuliebe muss Iris Klein abnehmen

Auch wenn der „Goodbye Deutschland“-Star von seinen Fans beim Abnehmen für die Gesundheit unterstützt wird, mischen sich trotzdem ein paar bösen Stimmen in den Kommentaren unter. Iris Klein äußert sich dazu öffentlich in ihrer Story und schreibt: „Unter diesem Bild steht nur Hass. Was ist mit der Menschheit los?“ Klar wird aber auch, dass das TV-Sternchen mittlerweile mit den fiesen Stimmen umzugehen weiß. Die Hater werden nämlich blockiert!