„Meiner nicht würdig“: Patricia Blanco lehnt verrückten Heiratsantrag ab

Patricia Blanco und Andreas Ellermann sind eigentlich schon zwei Jahre lang verlobt. Jetzt fragte der Millionär noch einmal. (Fotomontage) © Instagram/Patricia Blanco

Hamburg – Ein Heiratsantrag ist ein ganz besonderer Moment in einer Beziehung. Das wissen auch Patricia Blanco (51) und Andreas Ellermann (55). Der Millionär hielt bereits vor zwei Jahren im Fischereihafen Hamburg um die Hand seiner Liebsten an. Damals hatte Andreas augenscheinlich den perfekten Moment für die Frage aller Fragen gewählt. Bei einem romantischen Dinner und mit einem 4.000 Euro teuren Ring im Gepäck bat er Patricia, seine Frau zu werden.

Die Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco (85) sagte ja — eigentlich könnte das Paar jetzt also in die Hochzeitsplanung übergehen. Doch während eines Interviews mit der BILD machte Andreas seiner Liebsten jetzt erneut einen Antrag. Und der kam im Gegensatz zum ersten gar nicht gut bei Patricia an. Die Reality-Bekanntheit befand die Aktion ihres Partners gar für ihrer „nicht würdig“. Was hat es damit auf sich?

Patricia Blanco ist sauer über den Heiratsantrag von Andreas Ellermann

„Diesen Ring habe ich eben eingekauft und diesen Ring wird sie im nächsten Jahr von mir bekommen. Und ich frage dich jetzt einfach mal: Möchtest du im nächsten Jahr meine Frau werden?“ fragt Andreas Ellermann seine Freundin Patricia Blanco während eines Interviews mit Reportern der BILD. Nebenbei gibt er natürlich kurzerhand preis, dass das Schmuckstück sage und schreibe 10.000 Euro gekostet habe. Die potentielle Braut ist von dem Geprotze allerdings gar nicht beeindruckt.

„Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so was Seltsames ... Was ist das jetzt?“ zeigt sich Patricia verwirrt. Den Antrag befindet sie für „meiner nicht würdig“ — eine herbe Absage an ihren Partner. Am Ende fließen Tränen. Ob es sich um Enttäuschung über die wenig gefühlvolle Frage oder doch um Freudentränen handelt? Andreas scheint jedoch klargemacht zu haben, was Patricia erwartet: „Wenn du Ja sagst, dann kriegst du den [Ring], wenn du Nein sagst, dann heirate ich was weiß ich wen.“ Romantisch sieht anders aus!