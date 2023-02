Iris Klein, Peter, Jenny Frankhauser und Yvonne Woelke: Gemeinsam auf Party bei Melanie Müller

Von: Matthias Kernstock

In Melanie Müllers Currywurst-Bude in Leipzig feierten Iris und Peter Klein gemeinsam mit Yvonne Woelke eine wilde Party. Das belegen nun bisher unbekannte Bilder aus dem Archiv.

Leipzig – Affären-Gerüchte, öffentliche Schlammschlacht, Trennung und Tränen: Die wildeste Trennungsgeschichte des noch jungen Jahres liefert beinahe täglich filmreife Wendungen und sorgt auch Wochen nach Ende des Dschungelcamps für Diskussionen in den Sozialen Medien.

Täglich neuer Gossip zwischen Iris Klein und Yvonne Woelke

Am Dienstag erst provozierte Schauspielerin Yvonne Woelke (41) die gehörnte Iris Klein (55) via Instagram. Dort postete die ehemalige Busenfreundin von Dschungelkönigin Djamila Rowe einen Hund in ihrer Instagram-Story. Tz.de hat herausgefunden, was der Vierbeiner zu bedeuten hat.

Undenkbar eigentlich, dass Iris Klein und Yvonne Woelke zusammen feiern könnten. Eigentlich. Tz.de hat nun Bilder aus dem Facebook-Archiv von Christoph Jungfeld aus Leipzig gefunden, der denkwürdige Fotos öffentlich hochgeladen hat.

Iris Klein, Mann Peter, Tochter Jenny Frankhauser und Yvonne Woelke gemeinsam auf Party

Die Bilder zeigen die beiden Erzfeindinnen bei der Eröffnung von Melanie Müllers Currywurst-Bude „Grillmüller“ im November 2017. Auf der Gästeliste standen nicht nur Iris Klein und Mann Peter (55), sondern auch Tochter Jenny Frankhauser (30) und Dschungelcamp-Begleitung Yvonne Woelke. Damals hieß es in der offiziellen Einladung: „Der „Grillmüller“ wird am 28. November in der Leipziger Innenstadt eröffnet. Zur Eröffnung haben Micaela Schäfer und die Mutter von Daniela Katzenberger, Iris Klein zugesagt.“

Auf allen Fotos der Party sehen wir die heutigen Streithähne gut gelaunt. Top gestylt und mit einem Lächeln im Gesicht feierten die Gäste in Leipzig. Wie nahe sich Yvonne Woelke und Peter Klein schon damals kamen, weiß wohl niemand, außer den beiden selbst. Die Fotos wirken nach dem Affären-Drama heute skurril.

Peter Klein erklärt, warum Iris die Trennung selbst verschuldet haben soll

Neue Wendung im wohl größten Dschungelcamp-Drama aller Zeiten: Nach den unaufhörlichen Fremdgeh-Vorwürfen gegen Peter Klein enthüllte dieser nun seine Liebe zu Yvonne Woelke. Zuvor hatte Ehefrau Iris Klein vielsagende Chatverläufe geleakt. Verwendete Quellen: facebook.com