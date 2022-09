Melanie Müllers Ex nimmt Kinder an sich: „Sie ist in rechte Kreise abgerutscht“

Teilen

Reality-Star Melanie Müller soll in die rechte Szene abgerutscht sein. Ihr Ex-Mann Mike Blümer zeigt sich schockiert und hat die gemeinsamen Kinder an sich genommen. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & Instagram/mikebluemer

Nach dem Nazi-Skandal um Melanie Müller hat ihr Ex-Mann Mike Blümer nun das Jugendamt eingeschaltet. Die gemeinsamen Kinder sollen bei ihm bleiben.

Was ist nur mit Melanie Müller (34) los? Die Reality-TV-Bekanntheit entsetzt ihre Fans mit angeblichen Verbindungen zur rechten Szene. Bei einem Auftritt der Ballermann-Sängerin in Leipzig wurden vor wenigen Tagen Nazi-Parolen gesungen und der Hitler-Gruß gezeigt. In einem Video soll außerdem zu sehen sein, wie Melanie selbst besagte Geste zeigt. Die Ex-Dschungelkönigin wiederum distanzierte sich in einem Statement vom rechten Gedankengut und behauptete, das Konzert wenig später abgebrochen zu haben. Nichtsdestotrotz hat die Polizei die Ermittlungen gegen sie ausgeweitet.

Auch Melanies Noch-Ehemann Mike Blümer (55) zeigt sich bestürzt über den Skandal. „Ich fasse die ganze Geschichte nicht. Ich bin geschockt, ratlos, sprachlos. Ich erkenne den Menschen Melli Müller, die ja immer noch meine Frau ist, nicht mehr wieder“, enthüllt er im Gespräch mit RTL. Der Familienvater mache sich große Sorgen um die gemeinsamen Kinder Mia und Matty.

Ein Video zeigt eine erschreckende Szene von Melanie Müllers Auftritt in Leipzig © Twitter.com & Christian Grube/Imago

„Ich habe in Absprache mit dem Jugendamt und anderen Institutionen erstmal die Kinder an mich genommen, damit nicht irgendwelche komischen Sachen passieren“, erklärt er. „Wir haben ja das gemeinsame Sorgerecht und ich habe auch die Pflicht, auf sie aufzupassen. Und momentan bin ich auch nicht bereit, ihr die Kinder zurückzugeben.“

Melanie Müller: Neuer Partner soll Schuld an ihrem Absturz tragen

Mike ist es wichtig, dass die Kleinen so wenig wie möglich von dem Skandal mitbekommen. Das sei aber leichter gesagt als getan. „Sie sollen aus diesen ganzen Sachen herausgehalten werden. Ich merke auch schon, dass sogar Freunde von mir und auch ich selber wegen der Videos auf der Straße angepöbelt werden“, offenbart er.

Melanies Verhalten sei für ihn völlig unbegreiflich. Während sie verheiratet waren, habe die Ex-Bachelor-Kandidatin nie „rechte Tendenzen“ aufgezeigt. „Aus diesem Grund schockieren mich die Videos maßlos“, gesteht er. Mike ist sich sicher, dass der neue Lebensgefährte seiner Ex hinter ihrer radikalen Wandlung steckt. Wegen Andreas Kunz soll Melanie in rechte Kreise abgerutscht sein. „Ich habe sie diverse Male gewarnt. Aber sie ist momentan führungslos und das Ergebnis davon sehen wir jetzt. Ich hoffe, dass sie irgendwann ihr Gehirn wieder einschaltet“, sagt der zweifache Vater.