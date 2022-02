Mehrere Eingriffe im Gesicht

+ © picture alliance/dpa | Felix Hörhager /Screenshot/Instagram Melanie Müller legt sich erneut unters Messer - Fans erkennen sie nicht mehr wieder (Fotomontage) © picture alliance/dpa | Felix Hörhager /Screenshot/Instagram

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Alica Plate schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Melanie Müller hat sich erneut unters Messer gelegt. Auf Instagram zeigte sie nun das Ergebnis. Fans entsetzt.

Leipzig - Etliche Male legte sich TV-Star Melanie Müller (32) bereits unters Messer. Dabei wurde nicht nur Po und Brust restauriert, auch im Gesicht ließ die Blondine schon einiges machen. Auf Instagram überraschte sie ihre Fans nun mit dem Ergebnis ihres neusten Beautyeingriffes. Während die junge Mutter extrem happy mit dem Ergebnis der Beauty-Op ist, trifft die Veränderung bei ihren Followern auf heftige Kritik.

Melanie Müller legt sich erneut unters Messer

Hoppla, was ist da denn schiefgelaufen? Genau das scheinen sich derzeit auch etliche Fans des TV-Stars zu fragen. Melanie Müller hat erneut den Schritt zum Schönheits-Doc gewagt und sich dabei gleich mehreren „Baustellen“ in ihrem Gesicht gewidmet. Nasenkorrektur, Lippenaufspritzung, Botox und Modellierung des Gesichts mit Fillern stand an. Während Melanie Müller, die besonders bei ihrer Zeit beim „Bachelor“ deutschlandweit bekannt wurde, mit dem Ergebnis durchaus zufrieden ist, scheinen ihre Fans nur eine Frage zu haben: Wer ist diese Frau?!

+ Melanie Müller postet Vorher/Nachher Bilder ihres Gesichts © Screenshot/Instagram/melanie.mueller_offiziell

Melanie Müller zeigt ihr „neues“ Gesicht - Fans entsetzt

„Ich liebe es“ kommentiert der TV-Star ihre Veränderung. „Wacher Blick und super definierte Konturen“, so Melanie weiter. Doch bei ihren Followern trifft diese Typveränderung auf vollstes Unverständnis. „Nur noch eine Maske“, kommentiert ein Fan ihren Vorher-Nachher-Schnappschuss. Ein anderer meint: „Schade um das schöne Gesicht.“ Dabei wird sie besonders oft mit Skandal-Sternchen Gina-Lisa Lohfink (34) verglichen, die bei „Kampf der Realitystars“ (RTL2) mit ihren XXL-Lippen für Aufsehen sorgte.

Doch Melanie Müller macht sich nichts aus den Hate-Kommentaren. Musste sie schon in der Vergangenheit immer wieder heftige Kritik einstecken. Außerdem liegt Schönheit ja immer noch im Auge des Betrachters und der TV-Blondine scheint die Veränderung gut zu gefallen. Ob sie das Kapitel Schönheits-Chirurgie damit nun schließt? Wir sind gespannt! Immerhin spricht sich auch ihr Mann immer wieder gegen die Eingriffe aus. „Hör auf mit dem Quatsch“, ließ er damals im Gespräch mit RTL fallen.