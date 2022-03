„Extrem provozierend“: Melanie Müller wegen neuem Familienfoto von Fans kritisiert

Ein neues Instagram-Foto zeigt Melanie Müller mit Freund Andreas und ihren Kindern – die Fans empfinden den Beitrag allerdings als gezielte Provokation.

Zuletzt gab es viel Wirbel um Melanie Müller (33): Sie trennte sich von ihrem Noch-Ehemann Mike Blümer (55) und liefert sich seitdem einen erbitterten Rosenkrieg mit dem Vater ihrer Kinder. Anfang Februar machte die Ex-Dschungelkönigin dann bekannt, dass sie wieder in festen Händen ist. Melanies neuer Freund heißt Andreas Kunz (52) und arbeitet als Immobilienunternehmer. „Wahre Liebe erkennt man in den Zeiten, in denen man zu schwach ist, sich selbst zu lieben“, schrieb sie damals neben einem Pärchen-Selfie auf ihrem Instagram-Account.

Nun liefert die Ballermann-Sängerin den nächsten Schnappschuss mit ihrem Partner – dieses Mal kuschelt das Paar allerdings nicht nur zu zweit, sondern mit Melanies Kindern Mia Rose (4) und Matty (2). „Familytime - heute genießen wir den Tag zusammen und haben einige tolle Überraschungen für die Kinder geplant. Ich wünsche euch einen schönen Tag“, kommentierte sie die private Aufnahme. Mit Hashtags wie #Familie, #meineLiebe und #neuesGefühl unterstrich Melanie, wie rundum happy sie mit ihrem neuen Herzensmann ist.

Melanie Müller: Foto sorgt für Shitstorm

Allerdings hatte die Blondine wohl nicht damit gerechnet, wie sehr das Foto ihre Fans verärgern würde. Die empfinden es nämlich so, als ob Melanie damit ihrem Ex Mike Blümer eins auswischen will. „Einfach mal den Vater ausgetauscht?“, ätzte so ein User. Ein weiterer appellierte: „Bitte nicht vergessen, dass sie einen Papa haben!“ Und ein dritter Follower schrieb: „Empfinde das Bild extrem provozierend in Richtung deines Exmannes. Ihr werdet immer gemeinsam Eltern bleiben, auch wenn ihr als Paar getrennt seid.“

Die vielen kritischen Kommentare machen klar: Viele Fans solidarisieren sich mit Mike Blümer, mit dem Melanie schließlich seit 2014 verheiratet war. In einem offiziellen Schreiben, das der Bild-Zeitung vorliegt, behauptete die Blondine jedoch kürzlich, Mike nie das Jawort gegeben zu haben. „Ich bestätige hiermit, dass ich nie verheiratet war. Es gibt daher auch keine Scheidungsurkunden“, soll die Ex-„Bachelor“-Kandidatin darin gesagt haben. Damit will Melanie ermöglichen, dass der in Amerika lebende Prinz Frédéric von Anhalt (78) sie und ihre Kinder adoptieren kann.