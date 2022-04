Melanie Müller teilt glückliches Pärchenselfie mit ihrem neuen Lover Andreas

Melanie Müller postet ein neues Pärchenbild mit ihrem Freund Andreas © Instagram: melanie.mueller_offiziell

Neues Instagram-Foto: Melanie Müller postet neues Pärchenselfie mit Lover Andreas. Die Prominente ist dankbar dafür, ihren neuen Freund an ihrer Seite zu haben.

Leipzig – Melanie Müller (33) scheint wieder glücklich verliebt zu sein! Die zweifache Mutter und ihr Ex-Partner Mike Blümer (55) gaben im vergangenen Dezember offiziell bekannt, dass sie sich getrennt hatten. Die einstige „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Prominente bestätigte im Februar, dass sie mit dem Immobilienmakler Andreas Kunz wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Daraufhin teilte sie einen schönen Instagram-Schnappschuss, auf dem sie, ihre zwei Kinder und ihr neuer Freund zu sehen waren.



Jetzt ließ sie ihre Follower an einem neuen Pärchenfoto von sich und ihrem neuen Partner teilhaben, auf dem das glückliche Paar mit den Kids der TV-Persönlichkeit zu sehen ist. Zu dem Instagram-Posting schrieb der Star: „Glückliche Familie.“ Dem schönen Foto fügte sie die Hashtags #Liebe und #Zusammenhalt hinzu. Auf dem harmonischen Bild sind die Schönheit und ihre Lieben dabei zu sehen, wie sie lachend in die Kamera schauen und gemeinsam viel Spaß zu haben scheinen. Die Mama scheint überaus glücklich darüber zu sein, dass ihr neuer Freund auch bei ihren Kindern sehr gut ankommt!



Melanie Müller: Glückliches Pärchenselfie mit Lover Andreas

Die TV-Persönlichkeit hatte bereits zuvor von ihrer neuen Liebe geschwärmt, als sie ihrem Liebsten auf Instagram eine süße Liebeserklärung machte. In der Bildunterschrift eines gemeinsamen Selfies schrieb die Reality-TV-Darstellerin dankbar: „Wahre Liebe erkennt man in den Zeiten, in denen man zu schwach ist, sich selbst zu lieben. Danke, dass es dich gibt.“ Wenn es um ihr Liebesleben geht, scheint die Ballermann-Sängerin mit dem neuen Mann an ihrer Seite aktuell auf Wolke sieben zu schweben!