„Entschieden einen neuen Weg zu gehen“: Hängt Melanie Müller TV-Karriere an den Nagel?

Von: Alica Plate, Sarah Wolzen

Melanie Müller kündigt im Netz ihren Rückzug an © IMAGO / Karina Hessland

Kündigt Melanie Müller hier das Ende ihrer Karriere an? Auf Instagram teilt der Reality-Star in mehreren Posts ein kryptisches Statement. Alles deutet darauf hin, dass die 33-Jährige sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht.

Oschatz - Seit ihrer Teilnahme in der RTL-Show „Der Bachelor“ ist Melanie Müller (33) deutschlandweit bekannt. Sie nahm nicht nur an etlichen TV-Formaten teil, sondern polarisiert auch immer wieder im Netz. Zuletzt machte die 33-Jährige mit der Trennung von ihrem Mann Mike Blümer (55) von sich reden, die mit einer öffentlichen Schlammschlacht und heftigen Anschuldigungen endete, wie tz.de berichtet.

Kehrt Melanie Müller der Öffentlichkeit den Rücken?

Kurz darauf zeigte sich der TV-Star an der Seite eines anderes Mannes. Mit der neuen Beziehung scheint Melanie auch neue Wege einzuschlagen. Auf Instagram veröffentliche sie eine kryptische Nachricht. Kehrt sie dem TV-Business nun etwa den Rücken?

Melanie Müller ist nicht nur ein Reality-TV-Star, sondern auch Schlagersängerin © Bodo Schackow-dpa

„Nach all der langen Zeit habe ich mich nun entschieden, einen neuen Weg zu gehen. Wie ich schon angekündigt habe, danke ich euch allen, von ganzem Herzen“, so Melanie Müller in ihrer Instagram-Story.

Melanie Müller bedankt sich bei Instagram bei ihren Fans

„Nun heißt es sich auf die Sachen zu konzentrieren, die mir wichtig im Leben sind“, schreibt Melanie weiter und bedankt sich bei ihren Followern: „An alle Fans: Danke für die tollen Jahre.“

Bedeuten diese Zeilen tatsächlich das Ende von Melanie Müllers Karriere als Reality-Star und Ballermannsängerin? Bisher gibt es kein weiteres Statement der Kultblondine. Man darf gespannt bleiben, wie lange das so bleibt. Von „du hast es verdient“ bis „D-Prominente haben wir eh zu viele“ - auch im Netz wird Melanie Müllers Rückzug heiß diskutiert.