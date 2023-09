„Belastend“: Nach Trennung von Oliver Pocher meldet sich Amiras Bruder zu Wort

Von: Diane Kofer

Amira und Oliver Pocher haben sich vor Kurzem getrennt – für ihre Familie ist die Situation nicht leicht. Jetzt spricht Amiras Bruder über das Liebes-Aus und seine intensiven Schlichtungsversuche.

Köln – Die Trennung von Amira (30) und Oliver (45) Pocher liegt schon einige Wochen zurück, sorgt aber nach wie vor für Schlagzeilen. Vor allem Oliver verarbeitet das Liebes-Aus auch auf Social Media und zieht immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Aber nicht nur dem Ex-Paar geht das Liebes-Aus nach – auch die Familie leidet mit. Jetzt äußert sich Amiras Bruder Ibrahim.

„Will für beide da sein“: Amira Pochers Bruder fühlt sich nach Trennung in Vermittlerrolle gefangen

Oliver Pochers Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) hat sich bereits zur Trennung geäußert – aber nicht nur für sie, sondern auch für die engsten Familienmitglieder ist das Beziehungsende des Comedians und der Moderatorin nicht leicht zu verkraften. Amira Pochers Bruder Ibrahim, genannt Hima, steht nicht nur seiner Schwester nahe, er ist auch seit vielen Jahren mit Olli befreundet. In dem Podcast „Hey Amira“ will eine Hörerin nun von ihm wissen, wie er mit der Situation umgeht und wie er mittlerweile zu dem Comedystar steht.

„Ich muss zugeben, dass es teilweise für mich als Außenstehenden ein bisschen belastend ist“, erzählt Hima ehrlich. Er freue sich zwar, dass beide offen mit ihm kommunizieren und mit ihren Problemen Rat bei ihm suchen, weiß aber oftmals nicht damit umzugehen. „Ich will für beide da sein. Du bist mir sehr, sehr wichtig und Olli ist auch ein sehr guter Freund geworden in den letzten Jahren und die Freundschaft will ich auch pflegen. Das ist natürlich nicht so einfach“, erklärt Hima an seine Schwester gerichtet.

Er versuche oft zu schlichten, wolle sich aber nicht zu sehr in alles einmischen. „Ich sage dann schon meine Meinung, wenn man mich danach fragt. Aber weder bei dir noch bei Olli sage ich: ‚Hast recht, das geht gar nicht.‘ Ich versuche dann eher zu schlichten, was manchmal mehr, manchmal weniger funktioniert“, sagt er und erinnert sich an bestimmte Gesprächssituationen.

Amira und Oliver Pocher lernten sich über Dating-App kennen Amira und Oliver Pocher haben feststellen dürfen, dass die Liebessuche mithilfe von Dating-Apps zunächst funktionieren kann. Vor ein paar Jahren haben sich die beiden auf Tinder „gematcht“. Seit 2019 sind sie verheiratet und haben mittlerweile zwei gemeinsame Kinder. Im August 2023 gaben sie aber bekannt, dass sie ihre Eheprobleme nicht in den Griff bekommen und sich getrennt haben.

Nach Trennung: Verbietet Amira Pocher ihrem Bruder den Kontakt zu ihrem Ex Oliver?

Was Amira ziemlich schockiert, ist die Annahme vieler Fans, dass sie ihrem Bruder den Kontakt zu Oliver verbietet. „Sind wir zwölf?“, fragt sie in dem Podcast deshalb genervt. Das Gegenteil ist nämlich der Fall: Kontakt ist erwünscht. Die gebürtige Österreicherin freue sich sogar, dass die beiden Männer ein so gutes Verhältnis haben. „Ich habe mich immer gefreut, dass ihr euch versteht. Ich freue mich, dass er dich hat. Du kannst mit ihm reden. Ich bin dankbar, dass es dich in der Konstellation gibt“, hält sie an ihren Bruder gerichtet fest.

An seine Vermittlungsversuche kann sich die zweifache Mutter gut erinnern – merkt aber, dass Hima sich langsam aber sich etwas zurückzieht. „Am Anfang warst du sehr viel da. Du hast den anderen in Schutz genommen, aber irgendwann hast du gemerkt, du kannst das gar nicht“, meint sie. Oliver Pocher sucht derzeit aber nicht das öffentliche Gespräch zu anderen – er war stattdessen einsam im Urlaub: ohne Amira, ohne Freunde. Verwendete Quellen: Podcast: Hey Amira/ RTL+ (Folge 69, 27. September 2023)