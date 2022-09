„Wooooow traumhaft“: Melissa Naschenweng begeistert Fans im hautengen Minikleid

Melissa Naschenweng ist zweifelsfrei eine begabte Schlagersängerin. Auf Instagram beweist sie jedoch auch ihren Sinn für Mode. (Fotomontage) © Instagram/Melissa Naschenweng

Lesachtal – Melissa Naschenweng (32) hat alles, was eine erfolgreiche Schlagersängerin braucht. Mit ihrer eindrucksvollen Stimme begeistert die österreichische Powerfrau massenweise Schlagerfans und auf der Bühne beweist sie immer wieder, dass sie ohne viel Aufwand tausende Menschen in ihren Bann ziehen kann. Doch auch in Sachen Mode hat Melissa Naschenweng einiges zu bieten. In den sozialen Netzwerken veröffentlicht die junge Sängerin regelmäßig Fotos in perfekt gestylten Outfits, mit denen die Fashion-Fans unter ihren Followern auf ihre Kosten kommen. Zuletzt begeisterte Melissa auf Instagram mit einem ganz besonders schönen Schnappschuss.

Auf dem Foto posiert Melissa Naschenweng bei sonnigem Wetter in einem romantischen Rosengarten. Die Blumen im Hintergrund blühen leuchtend rot und in ihrer Hand hält die „Verliabt“-Interpretin eine üppige Rosenblüte. Doch es ist vor allen Dingen ihr Outfit, das die Kommentarspalte zum Glühen bringt. Das mintgrüne Samtkleid, in dem Melissa auf dem Bild zu sehen ist, sitzt hauteng und endet nur knapp unter ihrem Schritt. Der weite Ausschnitt fällt über ihre Schulterpartie und setzt damit die lange blonde Mähne der Musikerin in Szene. Ganz klar ein echter Hingucker!

Melissa Naschenweng hat offenbar eine Vorliebe für knappe Minikleider

Es ist nicht das erste Mal, dass Melissa Naschenweng sich auf Instagram in einem hautengen Minikleid präsentiert. Und auch ihre Fans sind begeistert von dem ikonischen Kleidungsstück, wie bereits ein kurzer Blick in die Kommentarspalte zeigt. „Wooooow traumhaft“, findet beispielsweise ein User, während ein anderer schreibt: „Eine wunderhübsche Traumfrau!“

Melissa Naschenweng selbst bezeichnet ihre Kleiderwahl in der Bildunterschrift übrigens als „Sonntagsgwandl“. Und ihren sexy Beitrag nutzt die Schlagerschönheit dann praktischerweise auch noch, um schnell ihren dazu passenden Song „Kompliment“ anzukündigen: „P.S.: Freitag kommt die neue Single ‚Kompliment‘ plus Video auf euch zu! Ich hoffe ihr freut euch!“ Davon kann die bildschöne Sängerin auf jeden Fall ausgehen!