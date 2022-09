Von „muss das sein“ bis „wunderschön“: Fans diskutieren Badeanzug-Foto von Melissa Naschenweng

Teilen

Ist das noch attraktiv oder geht sie damit zu weit? Schlagersängerin Melissa Naschenweng polarisiert mit ihrer Freizügigkeit die Fangemeinde. © IMAGO / Harald Deubert

Ist das noch attraktiv oder geht sie damit zu weit? Schlagersängerin Melissa Naschenweng polarisiert mit ihrer Freizügigkeit die Fangemeinde.

Schlagerstar Melissa Naschenweng (32) zeigt gerne, was sie hat – das ist kein großes Geheimnis. Auf Instagram postet die Sängerin immer wieder freche Schnappschüsse, auf denen sie meistens nur knapp bekleidet ist. Ob im Mallorca-Urlaub oder auf der Alm: Die Österreicherin posiert gerne in freizügigen Outfits und präsentiert ihre Schokoladenseite. So auch in einem aktuellen Beitrag auf ihrem Instagram- und Facebook-Account. „Noch fünf Tage, dann erscheint mein neues Album ‚Glück‘! Die Vorfreude ist enorm“, verkündete Melissa.

Doch nicht nur ihre Worte schürten bei den Fans Vorfreude auf die neue Platte. Die Musikerin veröffentlichte nämlich auch zwei Fotos, die sie mit nassen Haaren und im hautengen schwarzen Badeanzug zeigen. Auf einem Bild blickt Melissa selbstbewusst in die Kamera und beugt sich nach vorne, um ihren tiefen Ausschnitt zu betonen. Auf dem anderen Foto ist ihr Profil von der Seite zu sehen und die Blondine schaut verträumt in die Ferne. Melissa Schultern werden von schwarzem Tüll bedeckt, was ihrem Look etwas Feenhaftes gibt.

Melissa Naschenweng wird als „Traumfrau“ gefeiert

Bei ihren Followern sorgte der Post für gemischte Reaktionen. Ein Fan zeigte sich so hingerissen vom Aussehen der Schlagersängerin, dass er sie am liebsten geheiratet hätte. „Antrag und so“, schrieb er. Andere User hinterließen begeisterte Kommentare wie „Hammer-Figur“, „Ciao Bella“, „Wunderschön“, „Traumfrau“ und „Göttin“. Melissa sei einfach das perfekte Gesamtpaket, waren sich viele Fans einig. „Tolles Foto, hübsche Frau, tolle Sängerin. Du bist so toll und so hübsch“, wurde geschwärmt.

Manche Follower konnte die „Traktorführerschein“-Interpretin dagegen nicht mit ihrem knappen Outfit überzeugen. „Muss das sein“, zeigte sich ein User wenig angetan von dem verführerischen Look. Ein weiterer mutmaßte, dass Schlagerstars wie Melissa sich nur ausziehen würden, um kommerziell erfolgreicher zu sein: „Sie ist hübsch, aber warum jetzt alle in Dessous auftreten, kann ich nicht verstehen, auch nicht bei Helene Fischer und Andrea Berg. Ich denke, das hat mit dem CD-Verkauf zu tun, viele (vor allem Männer) kaufen diese nur wegen dem Cover.“