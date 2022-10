„Auch Schlager darf sexy sein“: Melissa Naschenweng begeistert Fan in Overknees und Leder-Mini

Für den Fernsehauftritt bei Florian Silbereisen hat Melissa Naschenweng ein sexy Outfit gewählt. (Fotomontage) © Instagram/Melissa Naschenweng & IMAGO/osnapix

Für einen Fernsehauftritt hat Melissa Naschenweng ein sexy Outfit gewählt.

Leipzig – Die Zeit, in der Schlagersängerinnen in Dirndl und biederen Outfits aufgetreten sind, ist längst vorbei. Spätestens seit Helene Fischer ist klar: Schlager kann auch sexy. Das beweist auch Melissa Naschenweng (32). Für ihren Auftritt bei „Das große Schlagerjubiläum“ wählte die 32-Jährige ein besonderes Bühnenoutfit.

Melissa wählte eine schwarze Lederjacke und kombinierte dies mit einer kurzen schwarzen Hose und heißen Overknees-Schuhen. Dazu schrieb sie: „Zu sexy für den Schlager? ;-) Um 20:15 Uhr heißt es jedenfalls Bühne frei für die große Florian Silbereisen Show! Einschalten :)“.

Eine Anspielung darauf, dass sie neben ihrer Stimme auch dafür bekannt ist, sich gerne sexy anzuziehen. Doch das passt wohl nicht jedem. In einem Interview mit „Bild“ verriet sie kürzlich, wie sie deshalb so manchen Anfeindungen ausgesetzt ist. „Ich wurde schon beleidigt, weil ich zu sexy war“, berichtete sie. Sie habe Verständnis dafür, dass nicht jedem ihr Stil gefiel, aber nicht dafür, dass „Menschen das zum Anlass nehmen, mich fertigmachen zu wollen.“ Jeder solle tragen, was er möchte, betont die Österreicherin.

Melissa Naschenwengs Fans gefällt es

Ihre Fans stehen aber hinter Mellissa, wie die Kommentare unter dem Beitrag zeigen. „Sexy Melissa, werde gleich auf jeden Fall einschalten“, freute sich ein Follower. Ein weiterer kommentierte: „Tolles Bild, ich schaue heute die Sendung an.“ „Du bist so wunderschön wie immer Sonnenschein, einfach zum Verlieben“, schwärmte ein User. Bei so viel positiver Energie braucht die Sängerin nicht auf die negativen Stimmen hören.