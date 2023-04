Melissa Naschenweng gewinnt größten Musikpreis Österreichs

Melissa Naschenweng gewinnt größten Musikpreis Österreichs © IMAGO / Daniel Scharinger

Die österreichische Schlagersängerin Melissa Naschenweng (32) befindet sich weiter auf Erfolgskurs. Nun wurde sie zum fünften Mal mit dem „Amadeus“ geehrt.

Für Melissa Naschenweng könnte es beruflich gerade nicht besser laufen, denn die österreichische Schlagersängerin ist ein echter Publikumsliebling. Deshalb hat sie nun den „Amadeus Austrian Music Award“ eingeheimst. Dabei handelt es sich um den größten Musikpreis in Österreich, der jährlich in mehreren Kategorien verliehen wird.

Wie die „Glück“-Sängerin auf ihrem Instagram-Kanal erzählte, hatte sie sich bereits über ihre Nominierung sehr gefreut. Dass sie nun den begehrten Preis in den Händen halten darf, macht sie umso stolzer. Ebenfalls auf Instagram hat Melissa Naschenweng nun ein Foto geteilt, auf dem sie den Award freudig in die Höhe hält.

Dazu schreibt der Schlagerstar: „High Five. Mein 5. Amadeus zum 4. Mal in Folge in der Kategorie Schlager und Volksmusik! Ihr seids anfoch a Wahnsinn! Danke, i bin überglücklich. Wir feiern dann gemeinsam bei den Bergbauernshows. In den Kommentaren wird sie mit Glückwünschen überhäuft.

Melissa konnte bei der Verleihung nicht persönlich dabei sein

Einen kleinen Wermutstropfen gab es jedoch: Die Sängerin konnte bei der Verleihung leider nicht persönlich dabei sein. Das ließ ihr voller Terminkalender nicht zu, denn sie befindet sich gerade mitten in ihrer Konzert-Tournee. Die „Bergbauern Tour“ startete Ende März in Graz und wird die beliebte Sängerin durch ganz Österreich führen.

In ihrer für die Verleihung aufgezeichnete Publikums-Ansprache sagte die Sängerin, sie sei „absolut über-überglücklich“. Dass sie schon zum vierten Mal hintereinander in der Kategorie „Schlager und Volksmusik“ ausgezeichnet worden sei, raube ihr den Atem. Die 32-Jährige bedankte sich dafür nicht nur bei ihren Fans, sondern auch bei ihrem Team und ihrer Band.