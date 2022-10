„Nächstes Jahr im Kino“: Melissa Naschenweng gibt als Polizistin ihr Schauspieldebüt

Als Schlagersängerin stürmt die Österreicherin Melissa Naschenweng gerade die Charts. Fans können sich nun darauf freuen, sie auch bald in ihrer ersten Filmrolle zu sehen.

Für die 34-jährige Kärtnerin könnte es im Augenblick nicht besser laufen. Am 30. September wurde ihr Album „Glück“ veröffentlicht, das in Österreich auf Platz 1 landete und somit das derzeit meistgekaufte Album ist. Auf Instagram schreibt Melissa: „Doppeltes Glück. Das Album Glück ist dank euch auf der #1 in Österreich gelandet“. Auf dem dazugehörigen Foto hält sie deutlich stolz ihre CD in der Hand und lächelt glücklich in die Kamera. Aber warum nur trägt sie eine Uniform?

Was es mit der Polizeikluft auf sich hat, verriet Melissa ihren Fans natürlich auch. Das „doppelte Glück“ bezieht sich darauf, dass sie ihren Einstand als Schauspielerin geben durfte. Auf einem der Fotos trägt sie eine Polizeiuniform und ist mit gezogener Dienstwaffe zu sehen. Wird sie also in ihrer ersten Kinorolle eine Polizistin darstellen?

„Pulled Pork“ kommt voraussichtlich 2023 in die Kinos

Ihre Follower dürfen weiter gespannt bleiben, denn Melissa will demnächst mehr über das Filmprojekt erzählen. Sie schreibt bislang nur, dass der Film „Pulled Pork“ heißt und „Infos folgen“ werden. Bekannt ist, dass es sich bei dem Film um eine Krimikomödie handelt. Die Hauptrollen sind mit dem Musikkabarettduo Paul Pizzera und Otto Jaus sowie Valerie Huber und Elisabeth Kanettis besetzt. Regie führte Andreas Schmied, der vor allem mit dem Film „Love Machine“ (2020) größere Bekanntheit erlangt hat.

In ihrem Instagram-Post bedankte sich Melissa Naschenweng übrigens auch bei ihren Fans in der Schweiz und in Deutschland. Hier stehen ebenfalls alle Zeichen auf „Glück“, denn auch bei den Nachbarn Österreichs kommt das Album richtig gut an. In Deutschland hat es sich in den Top-20 der Albumcharts platzieren können, in der Schweiz stieg es gar auf Platz 4 ein.