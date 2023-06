Bergbauernbuam, Heimatliebe, Jägermeister: Melissa Naschenweng lässt es beim Tourfinale nochmal richtig krachen

Von: Lisa Klugmayer

Krönendes Finale ihrer Bergbauern-Tour: Dabei hatten auch die allerkleinsten Schlager-Fans ihren großen Auftritt, die Steirische durfte natürlich nicht fehlen und Melissa Naschenweng war sich auch nicht zu schade um mit ihren Fans Jägermeister zu trinken.

Wien – „Es wird heute ein paar Überraschungen geben. Selbst ich weiß nicht, was heute passieren wird“, kündigte TV-Moderator Daniel Düsenflitz wenige Minuten vor Beginn an. Und damit sollte er Recht behalten. Denn Schlager-Fans bekamen nicht nur heißbegehrte Fan-Artikel geschenkt, sondern durften Melissa Naschenweng (32) auch persönlich und hautnah erleben.

„Tropfen wirken bei mir schon“: Melissa Naschenweng trinkt Jägermeister mit Schlager-Fan

Für Melissa Naschenweng war der Tourabschluss in Wien „ein Ritterschlag“, wie sie auf der Bühne verriet. Da sie schon drei Konzerte in Niederösterreich gegeben hat, hatte sie die Befürchtung, dass sie vor einer leeren Stadthalle stehen würde. Doch wie sich herausstellte, war diese Angst völlig unbegründet.

Knapp 3.000 Wiener schmießen sich in ihre beste Tracht und feierten gemeinsam mit Melissa Naschenweng das Finale der Bergbauern-Tour. Schlager-Fan Martin reiste sogar aus Norwegen an.

Und bei so einer ausgelassener Stimmung plauderte Melissa Naschenweng dann auch ein paar private Dinge aus. So verriet sie, dass ihre Ex-Freunde echte Hirschen (Bezeichnung für jemanden, der Mist gebaut hat) waren. Doch da hätte sie ein Gegenmittel. Grinsend holte die Schlagersängerin zwei Jägermeister-Flaschen hervor. Schlager-Fan Thomas schunkelte in der ersten Reihe und durfte dann sogar mit ihr anstoßen, nachdem er zugegeben hatte, selbst ein Hirsch zu sein.

Melissa Naschenweng im Blaumann beim Finale ihrer Bergbauern-Tour am 27. Mai 2023 in Wien © IMAGO / Daniel Scharinger

„Einen Thomas hatte ich auch schon. Nein, weiß nicht mehr. Ich hatte schon so viele Hirsche. Die Tropfen wirken bei mir schon“, scherzte Melissa Naschenweng nachdem die Jägermeister-Fläschen leer sind. Das könne er jetzt im Netz verkaufen. „Zehn Euro gibt es sicher“, lacht sie.

Melissa Naschenweng: Ihre „große Liebe“ war beim Bergbauern-Tourfinale auch dabei

Aber nicht nur die Herren der Schöpfung, sondern auch die kleinsten Fans von Melissa Naschenweng kamen beim Bergbauern-Finale auf ihre Kosten. Vier glückliche Kinder durften gemeinsam mit ihr auf der Bühne singen. Ein besonderer Moment – auch für Melissa Naschenweng: „Ich liebe Kinder. Denn es gibt nichts Ehrliches als ein Kind“.

Mit „Amelie“ schlug sie dann auch ruhigere Töne an. Eine Ballade mit einem topaktuellen Thema: Mobbing im Netz und die dunkle Seite der sozialen Medien. Mit ihren Lieblingslied-Medley sorgte sie dann nochmal für Gänsehaut. Denn Melissa Naschenweng zollte der erst kürzlich verstorbenen Tina Turner Tribut und coverte ihren Mega-Hit „Simply the Best“. Aber natürlich durfte ihre Steirische auch nicht fehlen. Auf einer kleinen Bühne mitten in der Wiener Stadthalle packte sie ihre „große Liebe“ aus, wie sie ihre steirische Harmonika nennt, und gab nochmal mit den Lieblingsvolksmusikliedern ihres verstorbenen Opas Gas.

Nach zwei Stunden war die Bergbauern-Party dann auch zu Ende. „Danke. Vielen Dank. Das war an Emotionen nicht zu überbieten“, verabschiedete sich Melissa Naschenweng unter tosendem Applaus. Jetzt ist sie erstmal zu Hause in Kärnten. Doch eine lange Verschnaufpause gönnt sie sich nicht. „Bei mir gibts keinen Urlaub (...) Ich hab jetzt mal zehn Tage frei, ansonsten gehts bis Ende November durch und dann gehts schon weiter ins Studio“, verrät Melissa Naschenweng im Interview mit IPPEN.MEDIA vor ein paar Wochen auf Mallorca.

Außerdem hat sie mit uns über die ewigen Vergleiche mit ihren Schlager-Kollegen gesprochen. Denn auch, wenn Melissa Naschenweng schon einiges erreicht hat, wird sie immer wieder mit Helene Fischer oder Andreas Gabalier verglichen. Im Interview mit IPPEN.MEDIA verrät sie, dass sie vor allem eins sein möchte: Sie selbst. Verwendete Quellen: Besuch unserer Redakteurin beim Konzert in Wien. Melissa Naschenweng Interview mit IPPEN.MEDIA im Rahmen der „Schlagersterne Mallorca“