Ärztliche Anordnung: Melissa Naschenweng muss Konzerte absagen

Vor kurzem stand Melissa Naschenweng noch auf der Bühne. © Imago

Nachdem der Schlagerstar bereits letzte Woche angeschlagen auf der Bühne stand, wurde Melissa Naschenweng nun Bettruhe verschrieben – Konzert wird nachgeholt.

Kärnten – Melissa Naschenweng (32) sorgt mit dieser Nachricht zweifellos für sowohl trübe als auch besorgte Gesichter bei ihren Fans, denn die Blondine muss aus gesundheitlichen Gründen ihr in der Schweiz geplantes Konzert absagen. Auf ihren Social-Media-Kanälen wendet sich die Schlagersängerin an die „Winterstadl Freunde“ und verkündet, dass sie am kommenden Samstag nicht auf der Bühne stehen kann. „Leider muss ich euch mitteilen“, heißt es in einem Story-Text, „dass ich auf ausdrückliche ärztliche Anordnung diese Woche keine Konzerte wahrnehmen kann“.

Für die 32-Jährige steht am Wochenende stattdessen strikte Bettruhe an, die die Musikerin wohl auch schon am letzten Wochenende gebraucht hätte. Da stand der Schlagerstar nämlich bereits gesundheitlich angeschlagen bei Schneefall und eisigen Temperaturen auf der Open Air-Bühne in ihrer Heimat Nassfeld. „Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass ich vergangenen Samstag schon krank auf der Bühne gestanden bin“, schreibt die Österreicherin weiter.

Das Heimspiel wollte sich Melissa Naschenweng nicht entgehen lassen

Bei der „Winter Bergbauernparty 2022“ freuten sich 2500 Fans auf das Heimspiel von Melissa Naschenweng, das sich die Sängerin um keinen Preis entgehen lassen wollte. Auf der Bühne erzählte Naschenweng ihren Fans, dass sie stark verkühlt sei und sogar direkt vor dem Konzert zum Arzt musste. Ein solches Heimspiel in der Nassfelder Talstation konnte sich die Sängerin aber dennoch einfach nicht entgehen lassen und die Fans dankten es mit Partystimmung pur. Der Gesundheit der Kärntner Künstlerin hat der Auftritt aber scheinbar alles andere als gutgetan – nun heißt es Ausruhen und Auskurieren. „Mich hat, wie so viele andere auch, eine Grippe erwischt und wie wir alle wissen, muss man eine Grippe auskurieren“, schreibt der Schlagerstar weiter zu ihrer Konzertabsage.

Für das Samstag geplante Konzert verkündet Melissa mit der Absage direkt einen Nachholtermin am 6. Januar. Fans haben aber auch die Möglichkeit ihr Ticket für das Konzert von „VoxxClub“ im Gringel Appenzell einzulösen