„Bond Girl“: Melissa Naschenweng begeistert Schlagerfans im knappen Bikini

Teilen

Melissa Naschenweng begeistert auf Instagram im Bikini. © Screenshots Instagram/melissa_naschenweng

Melissa Naschenweng hat offensichtlich kein Problem damit, ihren Körper in den sozialen Netzwerken zu zeigen. Bei ihren Followern sorgt das für Begeisterung.

Lesachtal – Was für ein Anblick! Melissa Naschenweng (32) ist zweifelsfrei eine hübsche Frau. Dass sie auch modisch einiges auf dem Kasten hat, beweist die Schlagersängerin regelmäßig auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Hier präsentiert die schöne Blondine nämlich Outfits, die um einiges sexier sind als ihr typischer „Lederhosenrock“. Zuletzt veröffentlichte Melissa Naschenweng auf Instagram sogar einen Schnappschuss, der sie im Bikini zeigt. Und bei ihren Fans löste es Erinnerungen an „James Bond“-Filme aus.

Auf dem Schnappschuss ist Naschenweng in einem schwarzen Triangel-Bikini zu sehen, der mit zahlreichen Glitzersteinen verziert ist. Außerdem trägt die Musikerin eine reflektierende Sonnenbrille und ein orangefarbenes Hemd, um sich vor der Sonne zu schützen. Im Hintergrund ist ein See zu erkennen, an dem die „Verliabt“-Interpretin sehr wahrscheinlich gerade den Sommer genießt. Ein Blick in die Kommentarspalte zeigt schnell, dass ihre Anhängerschaft mehr als begeistert von dem gewagten Foto ist.

Melissa Naschenweng erinnert in ihrem knappen Bikini an ein Bond-Girl

Bei einem User löste das Bikini-Bild von Melissa Naschenweng besondere Assoziationen aus. Er schrieb unter den Schnappschuss: „The Body… Bond Girl.“ Ob die Sängerin wirklich das Zeug zum Bond-Girl hätte? Die zahlreichen Komplimente unter ihrem letzten Instagram-Beitrag sprechen da eine ganz eigene Sprache. Denn ihre Follower scheinen absolut gar nichts an den Bade-Bildern ihres Idols kritisieren zu wollen.

Sommer, Strand und knappe Bikinis: Die heißesten Sommerlooks von Beatrice Egli, Christin Stark und Co. Fotostrecke ansehen

Dabei geht die eigentliche Nachricht des Postings fast schon unter. Denn die Schlagersängerin hat eine besondere Ankündigung für ihre Fans. „VORFREUDE! Morgen verrat ich euch wie mein neues ALBUM heißt und wann es kommt — der 1. Buchstabe ist ein G :)“, verrät sie unter den Sommer-Schnappschüssen. Zwischenzeitlich ist der Titel ihrer neuen Platte bereits an die Öffentlichkeit gelangt: „Glück“ soll das nächste Album der Musikerin nämlich heißen.

Verwendete Quellen: instagram.com/melissa_naschenweng