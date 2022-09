„Ich provoziere bewusst“: Melissa Naschenweng bei der Starnacht in Lack und Leder

Teilen

Melissa Naschenweng gesteht: Die Schlager-Queen setzt auf kalkulierte Provokation. © Instagram Starnacht.tv

Melissa Naschenweng stellt ihren Traumkörper gerne zur Schau. Zuletzt trat sie bei der Starnacht in einem Latex-Outfit auf.

Rossatzbach – Melissa Naschenweng (32) hat kein Problem damit, sich auf der Bühne oder in den sozialen Netzwerken freizügig bekleidet zu präsentieren. Warum auch, immerhin fühlt sich die junge Schlagersängerin sichtlich wohl in ihrem Körper. Trotzdem entscheiden sich Internet-Hater noch immer regelmäßig dazu, fiese oder anzügliche Kommentare unter ihren Social-Media-Posts zu hinterlassen. Melissa Naschenweng macht das allerdings absolut nichts aus. In einem Interview sprach sie jetzt über ihre Hintergedanken in Sachen Mode.

„Ich provoziere bewusst, ich mach das ja mit Absicht“, verriet die gebürtige Österreicherin im Gespräch mit den Reportern von HEUTE, „ich find‘s ehrlich gesagt brutal, wenn Menschen sich hinter Profilen verstecken und dann drauf loswettern. Ich interessiere mich für Menschen und versuch‘ zu verstehen, was da dahinter steckt. Aber das ist halt so, wenn man in der Öffentlichkeit steht.“ Richtig ernst kann Melissa Naschenweng Instagram und Co. also nicht nehmen.

Bei der Starnacht überrascht Melissa Naschenweng in einem heißen Outfit

Die fiesen Kommentare im Netz halten Melissa Naschenweng keinesfalls davon ab, auch weiterhin sexy Fotos in knappen Kleidchen zu veröffentlichen. Und auch auf der Bühne bleibt die Schlagerprinzessin ihrem Stil treu: Bei der „Starnacht in der Wachau“ betrat Melissa die Bühne in einem heißen Latex-Outfit, das an Fashion aus Lack und Leder erinnert. Ihre Kleiderwahl hatte in diesem Fall aber auch praktische Gründe.

„Es ist ein angenehmer, sehr dünner Stoff. Ich glaube, es wird richtig heiß. Denn beim Soundcheck haben sie mir gesagt: Ich brauch‘ nicht so viel anziehen“, verriet Melissa Naschenweng während der Generalprobe für die Show. Den Zuschauern scheint es in jedem Fall gefallen zu haben. Denn wie immer erntete Melissa Naschenweng nach ihrer Performance tosenden Applaus.