Schöne Schlagersängerin sah früher aus wie ein Junge - Anekdote vom Ski-Ausflug erzählt sie noch heute

Melissa Naschenweng im Jahr 2019 - noch früher in ihrem Leben sah sie ganz anders aus. © Instagram Naschenweng

Sie ist für viele die Nummer eins der Schlager-Volksmusik-Fans in Österreich: Melissa Naschenweng. Gut schaut sie laut Fans auch aus - das war nicht immer so.

Lesachtal - Traktoren, Bauernhof, Landleben - die Songs von Melissa Naschenweng kommen bei den Österreichern besonders gut an. Die Kärntnerin ist auf einem Bauernhof groß geworden und hat das, was sie besingt, auch gelebt und erlebt. Nun hat die 31-Jährige in einem Interview über ihre Kindheit ausgepackt. Vor allem das Aussehen war ein großes Thema im Gespräch bei „Heinzl und die VIPs“ auf ATV. Die Sängerin hat Einblicke gegeben und Dinge verraten, die man so wohl nicht erwartet hätte.

Melissa Naschenweng wie ein Junge? Ihr aktuelles Aussehen lässt das nicht vermuten

Mit Hits wie „Traktorfürhrerschein“ oder „I steh auf Bergbauernbuam“ hat sie sich in die Herzen der Schlager-Fans geträllert. Doch als Schlager- oder Volksmusikerin sieht sie sich gar nicht, weil sie mehr Gas gibt. Für sie heißt ihre Musikrichtung „LederHosenRock“. Neben der musikalischen Leistung himmeln viele männliche Fans die gebürtige Villacherin allerdings auch wegen ihrer Optik an. Die schlanke Blondine wird mit Lobes-Kommentaren unter ihren Instagram-Posts überhäuft. „Die Mama schaut immer nochmal drüber und gibt mir Tipps“, verrät Naschenweng. Ob zu viel Kleidung, oder zu wenig - ihre Mutter hat den passenden Tipp parat, da vertraut sie ihr.

Ihr Verhältnis zu ihren Eltern ist sehr gut, auch wenn sich die beiden getrennt hatten, als Melissa vier Jahre alt war. Und vom Vater hat (bzw. hatte) sie mehr, als ihr lieb ist. Denn sie sah als Kind aus wie ein Junge! „I hab ausgschaut wia a Bua“, sagt sie im Dialekt. „Meine Kinderfotos sind für immer daheim eingesperrt. Ich habe zu meiner Mutter gesagt: ‚Was ist denn mit euch los?‘“, erzählt Naschenweng. „Ich hatte sogar die gleiche Frisur wie der Papa“, sagt sie und muss dabei schmunzeln.

Schlagersängerin Melissa Naschenweng sah früher aus wie ein Junge

Ein Erlebnis ist ihr mit ihrer Topffrisur besonders im Gedächtnis geblieben. „Als wir Skifahren waren, haben die Leute gesagt: ‚Ah, bist du heute mit deinem Sohn da?‘“, sagt sie augenrollend. Ihr Kleidungsstil erinnerte auch eher an den eines Jungen, als an den eines Mädchens. Ihre Mutter fragte sie einst wegen der Frisur: „Was ist los mit euch? Wolltet ihr mich nicht föhnen?“.

Viele Fans werden glücklich sein, dass die adrette Musikerin jetzt so aussieht, wie sie aussieht.