Schlagerstar Melissa Naschenweng verdreht Fans in Polizeiuniform den Kopf

Teilen

Melissa Naschenweng ist kaum wiederzuerkennen! © Instagram/Melissa Naschenweng

Dieser Anblick verschlägt vielen Fans den Atem: Schlagersängerin Melissa Naschenweng zeigt sich auf Instagram als verführerische Polizistin.

Schlager-Queen Melissa Naschenweng (31) weiß, wie sie ihren Fans einheizen kann – sowohl mit ihrer Musik als auch optisch. Auf Instagram begeistert sie nun mit einem verführerischen Faschings-Outfit. Die Österreicherin hat sich in ein hautenges Polizistinnen-Kostüm geworfen, das ihre Kurven und ihr Dekolleté perfekt in Szene setzt.

Um ihre Hüften hat Melissa sogar Handschellen gebunden – wie eine knallharte Polizistin eben. Dazu trägt sie eine stilechte Beamtenmütze, Sonnenbrille sowie eine schwarze Perücke – vom Volksmusikstar Melissa ist fast nichts mehr zu erkennen. „Alle schön brav bleiben in der Faschingszeit, sonst komm ich euch verhaften“, schrieb die Sängerin neben dem Schnappschuss und fügte einen Zwinker-Smiley mit herausgestreckter Zunge dazu. Ein Hashtag verrät, dass sich Melissa rundum in der Rolle von „Frau Inspektor“ wohlfühlt.

Die Fans reagierten begeistert auf das Hingucker-Foto. „Schuldig! Ich wars! Musst mich sofort verhaften!“, schrieb ein Follower. Dem schlossen sich viele weitere User an. „Oh bitte, ich komme freiwillig mit, ich war ganz böse“, „Deine Verkleidung sieht wirklich großartig aus“ und „Wow, hammercooles Foto von dir, liebe Melissa“ war so in den weiteren Kommentaren zu lesen.

Melissa Naschenweng geizt nicht mit ihren Reizen

Nur Melissas schwarze Perücke fand nicht bei allen Followern Anklang. Schließlich sind es die Fans gewohnt, die Musikerin mit langer blonder Mähne zu sehen. „Dein blondes Haar ist viel schöner als die Perücke!“, erklärte ein User. Auch andere waren davon überzeugt, dass Blond „besser ist“. Sicher hat es die gebürtige Villacherin einfach genossen, einfach mal einen spontanen Typwechsel zu vollziehen – ganz ohne stundenlangem Friseurbesuch.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Schlagersängerin ihre Fans auf Instagram mit freizügigen Outfits zum Schwitzen bringt. Erst vor wenigen Wochen begeisterte sie mit einem Bikinifoto im Schnee. Das Bild zeigte, wie sich die „I steh auf Bergbauernbuam“-Interpretin in knapper Bekleidung beim Skiurlaub in den Bergen sonnte. „Genieße das Leben“, schwärmte der Star in den Hashtags - ihre Fans wiederum genossen Melissas tollen Anblick.