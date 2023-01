Melissa Naschenweng feiert mit kurzem Kleid und Overknees im Schnee ins neue Jahr

Teilen

Melissa Naschenweng wünscht ihren Fans „ein gutes, gesundes und glückliches Jahr 2023“. © Instagram/Melissa Naschenweng

Schlagerstar Melissa Naschenweng weiß, wie sie ihren Fans selbst bei kalten Temperaturen einheizen kann. Auf Instagram posiert sie im knappen Silvester-Kleid.

Melissa Naschenweng (32) ist eine der derzeit angesagtesten Schlagersängerinnen. Die Fans sind immer wieder begeistert, wenn die sympathische Österreicherin neue Musik auf den Markt bringt. Highlights sind auch ihre Musikvideos, in denen die Künstlerin nicht mit ihren Reizen geizt. Auf Instagram präsentiert sich Melissa ebenfalls gerne freizügig. Zum Jahreswechsel beglückte sie ihre Fans nun mit einem tollen Schnappschuss, der sie im Party-Outfit zeigt.

Melissa trägt ein kurzes schwarzes Kleid, das mit einem Gürtel an der Taille zusammengehalten wird. Dazu kombiniert sie eine Strumpfhose sowie dunkle Overknee-Stiefel, die dem Look das besondere Etwas verleihen. Ihre Haare hat die Blondine zu Wellen gestylt, die ihr über die Schultern fallen. Alles in allem also ein perfekter Look, um in das neue Jahr hinein zu feiern.

Melissa Naschenweng: Ihr Anblick verzaubert die Fans

Allerdings könnte Melissa in ihrem knappen Kleidchen schnell kalt werden: Die Musikerin posiert vor einer Kulisse aus Schnee und Bergen. Zumindest während des Fotoshootings scheint sie sich aber nichts aus der Kälte gemacht zu haben. Glücklich strahlt die „I steh auf Bergbauernbuam“-Interpretin auf dem Bild in die Kamera und hält ein Glas Sekt in der Hand. Dazu schrieb sie: „Ich wünsche euch ein gutes, gesundes und glückliches Jahr 2023. Auf viele schöne, gemeinsame Momente! Ich freue mich auf euch.“

Die Fans hinterließen daraufhin ebenfalls fleißig Neujahrswünsche. „Dankeschön, du siehst wirklich wunderschön aus. Ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr, liebe Melissa“, schrieb ein User. Ein weiterer schwärmte, dass die Kärntnerin „bezaubernd“ in ihre Silvester-Outfit aussehe. Außerdem fluteten die Follower den Post mit Herz- und Flammen-Emojis.

Viele Fans kommentierten, dass sie sich schon auf Melissas „Bergbauern Tour“ freuen, die im Frühjahr 2023 stattfindet. „Ich freue mich darauf, dich in diesem Jahr zum ersten Mal live auf der Bühne sehen zu können“, zeigte sich ein Follower aufgeregt.