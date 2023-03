Melissa Naschenweng trauert um ihre Oma: „Bleib dei Kind“

Melissa Naschenweng teilt ihre Trauer. Die geliebte Oma der Schlagersängerin starb genau zum Start ihrer neuen Tour.

Kärnten/Graz – Melissa Naschenweng (32) hat derzeit ein lachendes und ein weinendes Auge. Gerade erst feierte die Schlager-Sängerin den erfolgreichen Start ihrer Bergbauern-Tour in der Stadthalle in Graz, wo sie am Freitag, dem 24. März, ihre erste große Tournee mit Band begann. Der Abend war ein Erfolg und die Musikerin sang ihre Songs vor tausenden von begeisterten Zuschauern. Auch positive Kritiken vonseiten der Medien erntete sie für ihre Show.

So schnell wie die große Freude gekommen war, verschwand sie aber auch wieder. In derselben Nacht starb Melissas geliebte Oma, um die die Sängerin jetzt trauert. Auf Facebook ließ sie in einem rührenden Post ihre Follower an ihren gemischten Gefühlen teil haben. „So nah liegen wieder einmal Freud und Leid beisammen“, schreibt sie dort zu einem melancholisch aussehenden Bild ihres Auftritts und vom Publikum, das Lichter schwenkt.

Melissa Naschenweng: Oma starb in der Nacht ihres Tour-Auftakts – was das für die nächsten Konzerte bedeutet

Melissa Naschenweng, eine der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, war darauf vorbereitet, ihre Oma zu verlieren. Trotzdem schmerzt die Situation deshalb nicht weniger. Sie teilt ihre Trauer mit ihren Fans: „Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, ist in der Nacht auf Samstag, nach dem so großartigen Start zu meiner Bergbauern-Tour in Graz, meine über alles geliebte Oma gestorben.“ Das Ende ihrer Großmutter kam für Melissa allerdings nicht überraschend, weshalb sie Gelegenheit hatte, sich zu verabschieden: „Ich hatte noch Gelegenheit, mich daheim von ihr zu verabschieden.“ Trotzdem sei sie bei der Nachricht aus allen Wolken gefallen.

Worte, die unter die Haut gehen: Schlagerstar Melissa Naschenweng verabschiedet sich von ihrer geliebten Großmutter © Instagram/Melissa Naschenweng

Jetzt ist Melissa Naschenweng in Trauer, will ihre Fans aber auch nicht im Stich lassen. Deswegen wird sie ihre Tour und die Konzerte wie geplant durchführen. Die Schlagersängerin fügte hinzu: „Natürlich habe ich mir sofort die Frage gestellt, ob ich nun überhaupt in der Lage bin, in Linz aufzutreten, aber das war dann recht schnell beantwortet.“ Melissa wird auf jeden Fall weiter für ihre Fans singen: „Erstens, weil sich das meine Oma so gewünscht hätte. Und außerdem bin ich ganz sicher: Sie war am Samstagabend bei mir und unter meinen Gästen, hat mir da ganz viel Kraft gegeben und zu einem unglaublichen, unvergesslichen Moment in meinem Leben verfolgen, für den ich jetzt sehr, sehr dankbar bin.“ Zum Abschied sagt die Sängerin noch einmal: „Oma, i bin dei Kind und i bleib dei Kind.“