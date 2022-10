Helene Fischers Voract Melissa Naschenweng: „Wurde beleidigt, weil ich zu sexy war“

Mit ihrem Album „Glück“ startet die österreichische Schlagersängerin Melissa Naschenweng gerade richtig durch. Aber der blonde Nachwuchsstar muss auch oft Kritik einstecken.

Rund 25.000 Zuschauer hatten sich am 1. Oktober beim großen Open Air in Bad Hofgastein versammelt, um das Konzert von Helene Fischer zu sehen. Im Vorprogramm trat Melissa Naschenweng auf, um die Menge in Stimmung zu bringen. Damit erfüllte sich für die als „Kärntner Wirbelwind“ bekannte Sängerin ein großer Traum. Ihre Fans kennen Naschenwengs Style bereits, zu dem als Markenzeichen auch eine kurze, knallpinke Lederhose gehört. Doch für ihren freizügigen Kleidungsstil hagelt es oft auch Kritik.

Gegenüber Bild.de erzählte die Blondine: „Ich wurde schon beleidigt, weil ich zu sexy war. Natürlich müssen meine Outfits nicht jedem gefallen. Aber ich kann nicht verstehen, wie Menschen das zum Anlass nehmen, mich fertigmachen zu wollen. Es soll sich doch jeder anziehen dürfen, wie er möchte.“ So würde es schon ab und an bissige Kommentare geben, wenn sie ein Foto von sich im Bikini auf Instagram postet.

Schlagersängerin Melissa Naschenweng: „Die Welt braucht Komplimente“

Und auch für die Bemerkung „Du schaust so gut aus, dass man fast vergessen hat, was du gesungen hast“ gab es Ärger. Dabei hatte Melissa Naschenweng dem so angesprochenen Kandidaten der österreichischen Castingshow „Starmania“ nur ein Kompliment machen wollen. Sie berichtet: „Ich wurde danach als ,notgeil‘ beschimpft. Das stand für mich in keinem Zusammenhang. Wo kommen wir hin, wenn eine Frau einem Mann kein Kompliment mehr machen darf und umgekehrt? Die Welt braucht Komplimente und ich finde es unverständlich, dass manche das jetzt schon als Belästigung einstufen.“

Dass ihre Freizügigkeit auch Grenzen hat, macht die 32-Jährige aber auch deutlich. Für den „Playboy“ würde sie sich nach eigenen Aussagen nicht ablichten lassen. Sie erklärt: „Bei Nackt-Fotos ist bei mir Schluss, egal was man dafür zahlen würde. Ich bin nicht käuflich und lasse mich niemals verbiegen. Auch als man von mir verlangte, dass ich meine pinken Lederhosen in TV-Shows nicht mehr anziehen sollte, habe ich klar gesagt: Meine pinken Lederhosen ziehe ich für niemanden aus – außer für einen richtigen Bergbauernbuam!“