Bauchfrei und in Lederstiefeln: Schlagerstar Melissa Naschenweng beim heißen Workout

Melissa Naschenweng geht bald auf Hallentournee – via Instagram gibt die Sängerin sexy Einblicke in die Proben und verspricht Fans eine unvergessliche Show.

Kärnten – Melissa Naschenweng (32) sollte mit dieser Trainingseinheit auch den letzten Sportmuffeln Lust auf mehr gemacht haben. Die österreichische Sängerin gibt in ihrer Instagram-Story Einblicke in ein ganz besonderes Workout in engen Sportleggings, dazu passendem bauchfreien Top und roten Lederstiefeletten mit Absatz. Wer macht denn so Sport? Naja, Melissa Naschenweng ist eben ein Schlagerstar, der „gar nicht nach den ungeschriebenen Regeln der Schlager- und Unterhaltungsbranche tanzt“. So wird die Künstlerin immerhin auf ihrer eigenen Webseite beschrieben. Aber bei diesem besonderen Workout handelt es sich in der Tat nicht um ihr reguläres Fitnessprogramm, das grundsätzlich in High Heels absolviert wird - es handelt sich stattdessen um die Probe für ihre große „Bergbauern Tour“, die im März startet.

Es ist die erste Solo-Hallentournee der erfolgreichen Musikerin und mit einem sexy Hüftschwung verspricht Melissa ihren Fans, dass es eine „unvergessliche Bergbauern Tour“ werde. Daran dürfte auch vor den heißen Proben in High Heels niemand gezweifelt haben – Melissa Naschenweng ist und bleibt die erfolgreichste Sängerin ihres Heimatlandes Österreich. Die 32-Jährige brachte mit dem 2. Platz beim Volksmusik- und Schlager Grand Prix 2010 frischen Wind in die Musikszene und ist seitdem die „Senkrechtstarterin im Musikmarkt“.

Melissa Naschenweng lässt in den iTunes-Charts auch die Schlagerqueen hinter sich

In nur drei Monaten erreichte die Schlagersängerin mit ihrem Album „Wirbelwind“ Goldstatus und mit ihrem aktuellen Album „Glück“ landete die Künstlerin direkt in den Top 10 der Album-Jahrescharts. Ein Erfolg, der nur den wenigsten Künstlern zuteilwird und mit dem Melissa es sogar schafft, Musiker-Kollegen wie Andreas Gabalier (38) alt aussehen zu lassen. Nur Schlagerqueen Helene Fischer (38) schaffte mit ihrem Album „Rausch“ seinerzeit eine etwas bessere Platzierung, allerdings lässt Naschenweng auch die Schlagerqueen in den österreichischen iTunes-Charts hinter sich.

Nun sollen in diesem Jahr die Hallen gerockt werden und die Fans können es kaum erwarten. „Wir werden die Halle zum Beben bringen“ und „Das wird bergstark!“, heißt es in der Kommentarspalte unter Melissas Instagram-Beiträgen zur anstehenden Tournee. Den Startschuss gibt die Powerfrau in der Stadthalle Graz am 24. März und zieht dann bis Ende Mai neun Konzerte durch.