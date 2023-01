Nachrückerin Melody Haase soll als Ersatz für Martin Semmelrogge schon nach Australien geflogen sein

In den Startlöchern

Martin Semmelrogge ist nicht in den Flieger Richtung Dschungel gestiegen – sein Ersatz soll nun schon bereitstehen: Melody Haase wurde am Flughafen gesichtet.

Australien – Der Countdown läuft bis zum Dschungel 2023. Am Mittwochabend (Ortszeit) sollen alle Kandidaten nach Bild-Informationen für das „Dschungelcamp 2023“ in Australien eingetrudelt sein, um die Quarantäne vor dem Startschuss zu absolvieren. Am 13 Januar ist es dann soweit und „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ (RTL) geht mit 12 Promis in die 16. Staffel. Der eigentlich gesetzte Kandidat Martin Semmelrogge (67) scheint aber noch immer nicht im Down Under gelandet zu sein – der Schauspieler stieg nicht wie geplant in seinen Flieger nach Australien und sorgte somit für Aufruhr.

Ein Ersatz scheint aber schon in den Flieger gehüpft zu sein. Only-Fans-Star Melody Haase (28) wurde scheinbar in Begleitung von Mitarbeitern der Produktionsfirma von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ am Frankfurter Flughafen gesichtet, will Bild weiter wissen. Es scheint, als würde die DSDS-Kandidatin nur zu gern Semmelrogges Platz einnehmen wollen und bereits in den Startlöchern stehen.

Melody Haase wollte schon 2018 ins „Dschungelcamp“

Seit ihrer Teilnahme an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) im Jahr 2014 ist die 28-Jährige nie ganz von der Bildfläche verschwunden. Der heutige Realitystar verdient sich mit kurvigen Schnappschüssen scheinbar eine goldene Nase auf der Plattform Only-Fans und zeigt sich immer mal wieder in TV-Formaten wie „Ex on the Beach“, „#Couple Challenge“ oder „Adam sucht Eva“ – nie verlegen, sich freizügig zu zeigen. Das „Dschungelcamp“ steht noch auf der Wunschliste des TV-Sternchens. Bereits 2018 gab sich die 28-Jährige interessiert an einer Teilnahme. Gegenüber Promiflash erklärte Melody seinerzeit: „Dschungelcamp finde ich total super“, und offenbart gleichzeitig „also ich wäre auf jeden Fall für so etwas zu haben“.

Bislang steht aber noch nicht fest, ob Martin Semmelrogge doch noch seinen Weg nach Down Under findet und Melody somit weiterhin auf der Ersatzbank sitzen wird. RTL und Semmelrogge bleiben dabei: Aus „Produktionstechnische Gründen“ verzögert sich Martins Anreise. Auch seine Managerin und Presseagentin Regina reiht sich ein und sagt auf Bild-Nachfrage: „Ich fliege als Martins Begleitung mit. Es gibt produktionstechnische Gründe, es wird schon klappen, bei Martin dauert alles etwas länger“.