Menderes gesteht, wie sehr er bei Promi Big Brother gelitten hat

Menderes ist aus DSDS bekannt. © Imago

Menderes ist durch „Promi Big Brother“ zu einer TV-Bekanntheit geworden. Doch nun äußert sich der ehemalige Kandidat zu einigen Vorwürfen über sein Verhalten.

Für Menderes Bağcı (38) war die Zeit in der Reality-Show „Promi Big Brother“ wohl sehr schwer. Als Kandidat in dem TV-Format litt er unter einigen Dingen, wie er nun in einem Video verriet. Darin sprach er exklusiv darüber, wie genau er sich bei „Promi Big Brother“ gefühlt hat. Außerdem äußert er sich nun zu Vorwürfen, dass sein Verhalten nicht echt gewesen sein soll. So kursieren Gerüchte, dem Kandidaten wäre es in der Show nicht schlecht gegangen, sondern alles sei nur Show gewesen.

Der 38-jährige erzählt in dem Video, warum er sich unwohl gefühlt hat: „Promi Big Brother hat gesagt: ‚Ihr dürft jetzt eine Party feiern im Loft‘. Und als ich im Loft angekommen bin, hab ich die neuen Bewohner gesehen – Die ich noch nicht kannte. Ich habe dann alles querbeet gegessen, ganz unterschiedlich. Das war nicht so gut, weil ich davor immer sehr wenig gegessen habe. Danach ging es mir nicht so gut körperlich. Das hielt am nächsten Tag auch noch an. Ich hatte Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe. Ich habe gemerkt: Mir ging es gar nicht gut! Ich habe gehofft, dass es mir bald besser geht.“

Zu viel Essen und Schlafmangel sollen Grund für seine Laune gewesen sein

Doch das Essen sei nicht der ganze Grund, denn außerdem machte ihm die Schlafsituation zu schaffen:„Der Schlafmangel hat mir auch zu Schaffen gemacht. Auf dem Dachboden bin ich ganz oft fast eingeschlafen. Wir durften ja nicht schlafen und ich kann es nicht einschätzen, wie viel Stunden wir überhaupt geschlafen haben.“ Daher denkt Menderes, er sah aufgrund der Gesamtsituation sehr leidend aus: „Man hat vielleicht an meinem Gesicht gesehen, ich war down.“