DSDS-Hammer: Menderes veröffentlicht sein erstes Album – mit Anna-Carina Woitschack

Niemand kennt den Castingraum so wie er. Menderes nahm 17-mal am DSDS-Casting teil und darf nun für die Jubiläumsstaffel den offiziellen Soundtrack liefern - mit unter anderem Anna-Carina Woitschack. (Fotomontage) © IMAGO/Revierfoto & IMAGO/STAR-MEDIA

Langenfeld – DSDS (RTL) feiert in diesem Jahr Jubiläum – seit 20 Jahren versuchen talentierte und weniger talentierte Kandidaten ihr Glück bei der bekanntesten Castingshow im deutschen Fernsehen. Und nach 20 Jahren DSDS-Geschichte haben sich zwei Menschen zum Dauer-Inventar des Formats entwickelt: Poptitan Dieter Bohlen (68) und Menderes (38). Bei letzterem Namen muss wohl jeder DSDS-Fan zu Recht schmunzeln, denn der Michael Jackson-Fan kam rigoros Jahr um Jahr zurück, um sich wieder und wieder vor der Jury zu behaupten. Auch wenn Dieter Bohlen klare Worte fand und das Talent des Hobby-Sängers mehr als einmal infrage stellte – Menderes gab nicht auf.

17-mal stand der heute 38-Jährige auf dem Castingstern und versuchte sich zum Superstar zu trällern. In all den Jahren hat es aber nur für den Dschungelkönig 2016 gereicht. Eines hat Menderes aber geschafft: Er ist Fanliebling geworden. Und nach 20 Jahren DSDS freut sich sogar Bohlen über das vertraute Gesicht. Nun scheint sich all die Mühe, der Jahre übergreifender DSDS-Kampf ausgezahlt zu haben. Zur Jubiläumsstaffel liefert nämlich kein Geringerer als Menderes den Soundtrack zur Staffel.

Menderes: „We Have A Dream“ mit Anna-Carina Woitschack

Niemand kennt die Castingshow so wie der Dauerkandidat – nun unterschrieb Menderes kürzlich einen Platten-Vertrag mit dem Label „Telamo“, das zahlreiche Schlagergrößen, wie Daniela Alfinito (51), Thomas Anders (59) und Florian Silbereisen (41), Ross Antony (48) und Melissa Naschenweng (32) unter Vertrag hat. „Ab sofort bei TELAMO unter Vertrag, besiegelt Menderes zwei Jahrzehnte als DSDS-Alltimer mit seinem Debüt fürs neue Label, dessen erste Single ‚Er liebt dich nicht‘ pünktlich zum Start der 20. Staffel erschienen ist“, so die offizielle Pressemitteilung.

Auf der Platte zollt Menderes den DSDS-Legenden der letzten 20 Jahre mit Neuaufnahmen der größten, beliebtesten und erfolgreichsten Songs Respekt. Unter anderem wird es eine Neuauflage des Erfolgssongs der allerersten Staffel geben, die Alexander Klaws (39) seinerzeit für sich entschied. „We Have A Dream“ stand nach der ersten DSDS-Staffel sechs Wochen lang auf Platz 1. Für die Neuauflage des Songs für das Jubiläumsalbum versammelte Menderes „ein halbes Dutzend DSDS-Absolventinnen und Absolventen“, heißt es vom Label. Mit dabei Anna-Carina Woitschack (30), Prince Damian (32), Paulina Wagner (25), Davin Herbrüggen (24) und Pia-Sophie (22).