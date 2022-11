„Jesus hat mich gerettet“: Menowin Fröhlich gibt sich vor Haftantritt geläutert

Menowin Fröhlich muss möglicherweise demnächst eine Haftstrafe antreten. Mit seinem neu gefundenen Glauben will er die Zeit im Gefängnis überstehen. (Fotomontage) © Instagram/familychurchde & Instagram/menowin_official

Menowin Fröhlich muss möglicherweise demnächst eine Haftstrafe antreten. Mit seinem neu gefundenen Glauben will er die Zeit im Gefängnis überstehen.

Dresden – Menowin Fröhlich (34) galt einst als heller Stern am „Deutschland sucht den Superstar“-Himmel. Doch bereits kurz nach seiner Teilnahme an der Castingshow zogen die ersten Wolken auf: Drogenskandale und Konflikte mit dem Gesetz brachten Menowin seitdem immer wieder in die Schlagzeilen. Zuletzt wurde er wegen Trunkenheit am Streuer sogar zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten ohne Bewährung verurteilt. Seine Anwälte gingen in Revision — ob der Sänger tatsächlich hinter Gitter muss, steht also noch nicht hundertprozentig fest.

Doch trotz der Ungewissheit will Menowin Fröhlich weiter optimistisch bleiben. Seinen neuen Ausblick aufs Leben fand er laut eigener Aussage durch seinen Glauben. Erst kürzlich ließ sich der einstige „DSDS“-Finalist in einer Freikirche taufen. Dass er Teil einer Sekte geworden sei, dementiert Menowin vehement. Stattdessen will er seine Follower in den sozialen Netzwerken für sein neugefundenes Interesse an Gott begeistern.

Menowin Fröhlich ist überzeugt davon, dass Jesus ihm das Leben gerettet hat

„Nicht meine Ehre, mein Stolz oder die eigene Kraft, nein, Jesus hat mich gerettet. Er hat mich aus allem rausgeholt“, schreibt Menowin Fröhlich in einem Instagram-Beitrag überzeugt. Wie der sechsfache Vater zum Glauben gefunden hat, verrät er nicht, doch ein paar wichtige Informationen will er seiner Fangemeinde dann doch mit auf den Weg geben: „Was ich tue, ist, ich beziehe einfach in alle Bereiche meines Lebens Gott mit ein.“ Auch seine Familie habe sich durch ihn jetzt mehr mit dem Christentum beschäftigt.

Mit Jesus’ Hilfe will Menowin Fröhlich jetzt die zahlreichen Probleme in seinem Leben lösen. Ob er der Haftstrafe noch einmal entkommen kann? Doch auch sein Übergewicht macht dem TV-Star erheblich zu schaffen. Vor einer Weile verkündete er sogar, dass er Angst habe, sich „tot zu fressen“.

