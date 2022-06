„Niemals“: Menowin Fröhlich will nicht, dass seine sechs Kinder ihn im Knast besuchen

DSDS-Teilnehmer Menowin Fröhlich möchte nicht, dass seine Kinder ihn hinter Gittern sehen © Christoph Hardt/Imago

Menowin Fröhlich kam in der Vergangenheit bereits häufiger mit dem Gesetz in Konflikt. Seine sechs Kinder sollen ihn jedoch nicht hinter Gitter sehen.

Darmstadt – Einst galt er als vielversprechendes Talent bei „Deutschland sucht den Superstar“, doch dann blieb er auf einer stetigen Abwärtsspirale gefangen: Menowin Fröhlich (34) hat in seinem jungen Leben schon so einiges durchmachen müssen. Sechs Kinder zieht der Musiker bereits groß — doch dem Nachwuchs muss er demnächst möglicherweise auf einige Zeit auf Wiedersehen sagen. Denn Menowin wurde vor einiger Zeit wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Ein Jahr und zwei Monate soll der TV-Star hinter schwedische Gardinen. Zwar hat Menowin mithilfe seines Rechtsbeistands Einspruch gegen das Urteil eingelegt, doch eigentlich rechnet der Sänger schon damit, demnächst seine Koffer für den Knast packen zu müssen. Und sollte es wirklich hart auf hart kommen, steht eines für den Casting-Kandidaten fest: Seine Kinder werden ihn keinesfalls im Gefängnis besuchen dürfen!

Menowin Fröhlich will nicht, dass seine Kinder ihn im Gefängnis besuchen

Wie er im exklusiven Interview mit RTL erzählt, will Menowin Fröhlich einfach nicht, dass seine Kinder ihn im Gefängnis sehen. Zu hart wäre es für den sechsfachen Vater, wenn sein Nachwuchs dabei zuschauen müsste, wie er abends wieder zurück in seine Zelle gebracht wird. Dazu erzählt Menowin den Reportern im Gespräch: „Ich werde meine Kinder niemals ins Gefängnis kommen lassen.“

Unterstützung erhält Menowin von seiner Frau Senay. Die findet trotz des Urteils, dass ihr Mann ein hervorragender Vater ist. „Sowas kann sich nicht ändern. Er ist immer noch derselbe wie vorher“, verrät sie im Interview. Die größte Belastung sei derzeit, dass noch nicht klar sei, wann der Reality-Star seine Haftstrafe schlussendlich antreten muss. Das bereitete Menowin und seinen Liebsten bereits einige schlaflose Nächte. „Ich habe ganz krasse Schlafstörungen. Ich bin jede Stunde wach“, erzählt er RTL.