„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel fix und fertig: Messermord im direkten Umfeld

Von: Melanie Habeck

Teilen

Eigentlich genießt „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Steff Jerkel das Leben auf Mallorca. Doch nun ist er von den Ereignissen auf der Baleareninsel zutiefst schockiert.

Mallorca – Steff Jerkel (54) nutzt seinen Instagram-Kanal gerne dazu, um die „Goodbye Deutschland“-Fans an seinem Leben in seiner Wahlheimat Mallorca teilhaben zu lassen. Dabei scheut sich der TV-Auswanderer auch nicht davor, von persönlichen Rückschlägen zu berichten. Nun meldet sich der 54-Jährige aber mit einer besonders erschütternden Meldung: In seinem unmittelbaren Bekanntenkreis gab es eine tödliche Messerstecherei.

Mord in El Arenal: „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel ist zutiefst schockiert

Erst vor wenigen Tagen sorgten sich die Fans um den TV-Star: „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Steff Jerkel musste wegen gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus behandelt werden. Doch nun kommt der 54-Jährige mit einer weiteren Horror-Meldung um die Ecke. In dem mallorquinischen Partyort El Arenal kam es zu einem Mord. „Ich bin gerade echt komplett erschrocken, was dieses Jahr da unten abgeht in Arenal. Heute Nacht haben sie von unserem Angestellten den besten Freund abgestochen da unten. Und der Taxifahrer hat den gefunden, aber tot schon“, berichtet der Wahl-Mallorquiner in seiner Instagram-Story.

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren

In den vergangenen Wochen sei es im Umfeld von Steff Jerkel bereits häufiger zu gewaltsamen Zwischenfällen gekommen. „Ich bin total erschrocken. Weil hier bei uns oben ist echt alles ruhig, wir haben hier mal eine Schlägerei – wenn Tausende Menschen aufeinander treffen, ganz normal. Aber nichts Schlimmes. Aber was da unten abgeht, ist ja krass. Einfach nur scheiße“, findet er deutliche Worte.

Steff Jerkel spricht auf Instagram offen über seine Emotionen

Steff Jerkel erklärt weiter, dass seine Bekannten nun unter Schock stünden. „Unsere Angestellten, das ist ein Pärchen, die sind natürlich fix und fertig. Normal. Wir sind auch zutiefst erschrocken. Was will man dazu noch sagen“, drückt er sein Unverständnis über die aktuelle Situation aus.

Steff Jerkel ist schockiert: In seinem engeren Bekanntenkreis auf Mallorca kam es zu einem Mord. © VOX/Goodbye Deutschland & VOX/Goodbye Deutschland

Der „Goodbye Deutschland“-Star sagt im Netz immer wieder offen seine Meinung. Zuletzt hetzte Steff Jerkel öffentlich über das „Sommerhaus der Stars“-Paar Edith (28) und Eric Stehfest (34). Verwendete Quellen: Instagram/steff.jerkel