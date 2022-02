Mette-Marit kann wieder strahlen: Auf diesen Termin freut sie sich seit Monaten

Von: Eva-Maria Moosmüller

Für Kronprinzessin Mette-Marit steht ein echtes Highlight an (Symbolbild). © Fotostand/Imago

Für Mette-Marit von Norwegen steht demnächst eine Reise an, die der Kronprinzessin sehr am Herzen liegt. Lange musste sie auf dieses große Wiedersehen warten.

Oslo – Für Kronprinzessin Mette-Marit (48) brachte die Corona-Pandemie besonders große Einschränkungen mit sich. Die Ehefrau von Kronprinz Haakon (48) gilt als Risikopatientin, zuletzt hatte sie sich aufgrund der Omikron-Welle vollständig ins Home-Office zurückgezogen. Nun findet sich aber endlich wieder ein richtiger Höhepunkt in ihrem royalen Kalender.

24royal.de* verrät hier, welchen besonderen Menschen Mette-Marit schon bald wieder in die Arme schließen kann.

Kronprinzessin Mette-Marit lebt seit Beginn der Corona-Pandemie in ständiger Alarmbereitschaft. Die dreifache Mutter ist chronisch krank und leidet an einer Lungenfibrose. Eine Infektion mit dem tückischen Virus könnte im schlimmsten Fall dramatische Folgen für sie haben. Ihre Tochter Ingrid Alexandra (18) war im vergangenen Jahr bereits an COVID-19 erkrankt, ihr Ehemann Haakon verbrachte als Kontaktperson einige Zeit in Quarantäne. Mette-Marit blieb glücklicherweise bisher von einer Ansteckung verschont, vor der grassierenden Omikron-Welle versuchte sie sich durch konstantes Arbeiten im Home-Office zu schützen. Für die offene, kontaktfreudige Kronprinzessin dürfte die ständige Abgeschiedenheit zuletzt nicht leicht gewesen sein. Umso schöner ist es nun, dass sich die 48-Jährige auf eine ganz besondere Staatsreise freuen darf, die gleichzeitig dem Privatvergnügen dient.