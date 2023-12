Mette-Marit über ihren Gesundheitszustand: „Man fühlt sich sehr verletzlich“

Von: Susanne Kröber

Ungewohnt offen spricht Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit jetzt in einer TV-Dokumentation über ihr Leben mit chronischer Lungenfibrose.

Asker – In diesem Sommer feierten sowohl Kronprinz Haakon als auch Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen ihren 50. Geburtstag. Im Rahmen dessen gaben die beiden in der dreiteiligen TV-Dokumentation „Kronprinsparet – vårt Norge“ (dt.: „Das Kronprinzenpaar – unser Norwegen“) des norwegischen TV-Senders TV 2 ungewohnt private Einblicke in ihr Leben, das in den letzten Jahren auch von Mette-Marits Erkrankung geprägt wurde.

„Es wird mir nicht besser gehen“: Mette-Marit geht offen mit ihrer Erkrankung um

In seiner Biografie „Haakon – historier om en tronarving“ (dt.: „Haakon – Geschichten über einen Thronfolger“), die Anfang November erschien, sprach Kronprinz Haakon bereits offen über Mette-Marits Gesundheitszustand. „Sie hat viele schöne Tage, auch wenn die Unsicherheit immer da ist. Müssen wir absagen? Das wissen wir nie im Voraus“, zitiert Svensk Damtidning aus dem Buch, das in Zusammenarbeit mit dem Journalisten Kjetil Østli (48) entstand.

Wie sehr die Kronprinzessin diese Situation belastet, schildert sie jetzt in der TV-Doku. „Man fühlt sich sehr verletzlich, wenn man nicht alles tun kann, was man will“, so Mette-Marit laut Svensk Damtidning in der Sendung. Durch ihre Krankheit sei sie sehr unsicher geworden und es sei nicht einfach, damit zu leben. „Es geht um die absurdesten Dinge. Mir ist es sehr peinlich, wenn ich viel atme, zum Beispiel ins Mikrofon und so, dann bin ich super gestresst.“

Mette-Marit leidet an chronischer Lungenkrankheit Im Oktober 2018 wurde bekannt gegeben, dass Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit bereits seit einigen Jahren an chronischer Lungenfibrose erkrankt ist. Die Krankheit ist nicht heilbar, Patienten leiden dabei vor allem unter Kurzatmigkeit, Husten und Atemnot. Lässt es ihr Gesundheitszustand nicht zu, muss Mette-Marit Veranstaltungen absagen, so wie zuletzt das Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf von Schweden (77).

Kronprinzessin Mette-Marit über ihre aktuelle Verfassung: „Bin in einer guten Phase“

Wie auch Kronprinz Haakon schon in seiner Biografie zu bedenken gab, ist eine Verbesserung von Mette-Marits Gesundheitszustand auf lange Sicht nicht realistisch. „Es handelt sich um eine fortschreitende Lungenerkrankung, daher wird es mir nicht besser gehen und wir wissen nicht, wie gut die Medikamente wirken“, erklärt die dreifache Mutter in der TV-Doku. Deshalb gönne sich Mette-Marit jetzt auch deutlich mehr Ruhepausen.

Aktuell geht es Norwegens Kronprinzessin jedoch zum Glück besser. „Gerade bin ich in einer guten Phase“, freut sich Mette-Marit, was sie gerade erst bei der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo unter Beweis stellen konnte. Doch nicht nur über ihre Krankheit spricht sie in der Dokumentation – Mette-Marit verrät auch, welches Ereignis sie in „totale Panik“ versetzt. Verwendete Quellen: play.tv2.no, svenskdam.se