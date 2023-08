Reinhold Messner topfit: „Junge Ehefrau ist für mich die beste Medizin“ - Pläne für neues Museum in Dolomiten

Von: Andreas Beez

Aktives Paar: Reinhold Messner mit seiner Ehefrau Diane bei einem Spaziergang mit ihrem Hund im Englischen Garten. © Martin Ley

Mit 78 Jahren fit und gesund - hier verrät Bergsteiger-Legende Reinhold Messner sein Erfolgsrezept: die Wanderungen mit seiner jungen Frau Diane (42).

Er bestieg alle 14 Achttausender ohne Flaschen-Sauerstoff, doch heute lässt es Reinhold Messner (78) ruhiger angehen. „Es wirkt sich nicht gerade positiv auf den Körper aus, wenn man sein Leben lang Extremsport ausgeübt hat. Aber zum Glück bin ich bis heute von größeren Leiden verschont geblieben – mal abgesehen von den Amputationen meiner erfrorenen Zehen und einem Fersenbeinbruch. Den habe ich mir bei einem Sturz von meiner vier Meter hohen Burgmauer daheim in Südtirol zugezogen“, berichtet der bekannteste Alpinist der Welt. Inzwischen macht er nur noch leichte Wanderungen, allerdings schnürt er die Bergschuhe immer noch sehr häufig. „Ich habe eine junge, bergbegeisterte Frau, das ist für mich die beste Medizin, um selbst jung zu bleiben“, sagt Messner schmunzelnd. Seine Diane (42) ist über 35 Jahre jünger als er.

Reinhold Messner plant neues Museum auf dem Helm bei Sexten in den Dolomiten

Ein Schlüssel zu Gesundheit, Fitness und Zufriedenheit im Alter sei zudem die Psyche. „Es ist wichtig, dass man sich selbst eine Aufgabe stellt. Ich kümmere mich mit Begeisterung um meine Museen in Südtirol. Das treibt mich an.“ Gerade arbeitet Messner mit seinem Team an der Eröffnung einer weiteren Dependance seiner Museen. So soll auf dem Berg Helm bei Sexten in den Dolomiten ein neues Felsmuseum entstehen. „Es macht mir einfach Freude, meine Zeit sinnvoll auszufüllen.“

Eröffnung des neuen Messner-Museums für Herbst nächsten Jahres geplant

Die Eröffnung des neuen Museums sei für September nächsten Jahres geplant, die Vorbereitungen liefen bereits auf vollen Touren, berichtet der 78-Jährige. Mit dem neuen Museum wolle er dazu beitragen, das Erbe des traditionellen Bergsteigens zu bewahren, so Reinhold Messner in einem Gespräch mit der Mediengruppe Münchner Merkur/tz. Der Standort am Helm im Pustertal ist ideal, um die imposanten Felswände der Sextner Dolomiten zu bestaunen. Auf den gut 2000 Meter hohen Aussichtsberg führt eine Seilbahn, er ist also auch für weniger geübte Kraxler gut zu erreichen. Auch ganz in der Nähe am Kronplatz hat Messner bereits ein Museum errichtet.

Bergsteiger-Legende schwört auf alte Südtiroler Gerichte wie Pusterer Krapfen mit Sauerkraut

Die Bergsteiger-Legende steckt voller Tatendrang und ist topfit, ohne besondere Regeln zu berücksichtigen, wie er berichtet. Beim Essen hält sich Messner etwas zurück. „Ich brauche nicht mehr so viel wie in jungen Jahren, meistens lasse ich das Mittagessen aus.“ Dafür frühstückt er gut und gönnt sich abends mit Vorliebe traditionelle Südtiroler Gerichte. „Ich esse gerne deftige Speisen, die wir schon als Kinder auf den Teller bekommen haben. Zum Beispiel Pusterer Krapfen, gefüllt mit Sauerkraut oder Spinat.“