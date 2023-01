Micha von der Rampe über seinen Erfolg: Darum sind Partys und Trash-TV so wichtig

Von: Daniel Hagmann

Micha von der Rampe aus Brackenheim dreht regelmäßig in der Distelhäuser-Brauerei in Tauberbischofsheim. © Felix Rosenbleck

Der TikTok-Star aus Heilbronn ist ein Arbeitstier. Doch auch für Micha von der Rampe dreht sich nicht rund um die Uhr alles ums Ackern. Für seine Fans hat er Tipps parat

Trash-TV hat derzeit wieder Hochkonjunktur bei RTL und Co. Das „Dschungelcamp“ ist gerade wieder in aller Munde, „DSDS“ mit Dieter Bohlen und einem Teilnehmer aus dem Raum Heilbronn ebenfalls wieder - und „Germanys Next Topmodel“ („GNTM“) ist auch nicht totzukriegen. Dazu gibt es Ballermann und Blödel-Songs wie Sand am Meer. Möglichkeiten, sich fernab jeglichen geistigen Anspruchs in der Freizeit abzulenken exisitieren jede Menge. Und das ist manchmal auch unbedingt notwendig.



Micha von der Rampe: „‘Dschungelcamp‘, ‚DSDS‘ und ‚GNTM‘ in Freizeit völlig okay“

So sieht es zumindest Micha von der Rampe. Der TikTok- und YouTube-Star aus dem Raum Heilbronn erklärt: „Eskalative Après-Ski-Partys, Thrash-TV à la ‚Dschungelcamp‘ und einfach gestrickte Filme mit gaaanz flachem Humor haben tatsächlich nicht den besten Ruf. Was unsere Leistungsgesellschaft dabei aber oft vergisst: Der Satz ‚Wer feiern kann, der kann auch arbeiten‘, der gilt nunmal auch umgekehrt.“

Künstler Micha von der Rampe TikTok 973.900 Follower (Stand: 12. Januar 2023) Instagram 191.000 Follower (Stand: 12. Januar 2023) Spotify 489.000 monatliche Hörer (Stand: 12. Januar 2023) YouTube 174.000 Abonnenten (Stand: 12. Januar 2023) Erfolgreichster Song Partyanimal: 17.467.080 Spotify-Streams (Stand: 12. Januar 2023)

Einseitigkeit ist laut dem TikTok-Star, der im vergangenen Sommer fast 30 mal im Megapark auf Mallorca aufgetreten ist, nicht der Schlüssel zum Erfolg. Micha von der Rampe aus dem Zabergäu bei Heilbronn weiter: „Ich finde es einfach ultrawichtig, dass man zu den Dingen, die man täglich zu erledigen hat, auch einen Ausgleich findet. Bei mir fällt, als Content-Creator für TikTok, Instagram, YouTube und Co., jeden Tag ein hohes Arbeitspensum an: Kreativ sein, Ideen entwickeln, Videos drehen, nachbearbeiten, raushauen... Ich gebe offen zu: Da abends den Kopf auszuschalten, ist nicht einfach. Gerade, wenn sich die Gedanken weiter drehen und sich mit dem beschäftigen, was als Nächstes zu tun ist.“

Das kann natürlich kein Dauerzustand sein. Sonst sind irgendwann die Akkus leer. TikTok-Star Micha von der Rampe, der mit seinem eigenen „Dahoim Feschd“ im Raum Heilbronn große Erfolge feiert: „Das Gehirn kann nun mal nicht ewig rattern. Was man dabei als funktionierenden Gegenpol findet, ist jedem selbst überlassen. Beim einen ist es ein Spaziergang im Wald, beim anderen der Sport und ein Dritter gibt sich beim Feiern mit ungefähr drölf Bier ab und zu so richtig die Kante. Und wieder ein anderer schaut am Feierabend exzessiv ‚Dschungelcamp‘, ‚DSDS‘ und ‚GNTM‘. Da darf der Gegenpol zur Leistung auch gerne mal komplett sinnbefreit sein. Hauptsache, das Gehirn hat mal Urlaub.“

Micha von der Rampe aus Heilbronn: Ohne Freizeit kein Erfolg auf TikTok und YouTube

Die Wichtigkeit dieser Auszeit fürs Gehirn hat YouTube-Star Micha von der Rampe auch schon oft am eigenen Leib erfahren: Der Heilbronner, der auch schon mit „Layla“-Sänger DJ Robin zusammengearbeitet hat, berichtet: „Ich war vor Kurzem mit Freunden Skifahren. Das tat einfach megagut! Denn ich merke bei mir: Wenn ich von morgens bis abends durcharbeite und der Gehirn-Urlaub zu kurz kommt, habe ich am nächsten Tag auch nicht meine allerbesten Ideen und erreiche mein Kreativ-Limit bei Weitem nicht.“

Genau das ist aber nötig, wenn man auf dem Erfolgs-Level von Micha von der Rampe mit zig Millionen Klicks im Monat auf TikTok, YoutTube und Instagram agieren möchte. Denn seine Werbekunden wie zum Beispiel Kaufland aus Neckarsulm geben sich wohl kaum mit halbgarem Larifari zufrieden. Der Content-Creator aus Heilbronn: „Da ist es gerade im Sinne der Höchstleistung wichtig, das Pensum auch mal radikal runterzufahren. Das wusste auch schon Peter Lustig, als er am Ende seiner Wissens-Sendung ‚Löwenzahn‘ den Zuschauern immer empfahl: ‚Ihr schaltet jetzt besser ab.‘“