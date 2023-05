Michael Schumachers Tochter Gina zeigt sich mit ihrem Freund

Von: Florian Schwartz

Teilen

Gina Schumacher postet in den sozialen Netzwerken eigentlich fast nur Bilder von sich und ihren Pferden. Doch jetzt hat es auch ihr Freund Iain Bethke vor die Linse geschafft.

Dallas (USA) – Gina Schumacher (26) ist eine absolute Pferdenärrin. Die Tochter von Michael Schumacher (54) betreibt professionelles Westernreiten. Davon zeugen auch die Postings auf ihrem Instagram-Account, die ihre Kunstfertigkeit auf dem Pferd dokumentieren. Doch jetzt teilte sie ein Foto, das die Herzen ihrer Fans höherschlagen ließ: Ein süßes Pärchen-Selfie mit ihrem Freund Iain.

Michael Schumacher: Tochter Gina postet Pärchen-Selfie mit Freund Iain

Gina Schumacher und Iain Bethke gehen schon seit fünf Jahren gemeinsam durch dick und dünn. Lange gab die Sportlerin nur wenig über ihr Privatleben preis. Doch in letzter Zeit häufen sich die gemeinsamen Momentaufnahmen mit ihrem Freund. Sehr zur Freude der Fans. Erst Anfang des Monats erntete sie zahlreiche Likes für eine kleine Liebeserklärung an ihren Iain. Das Bild zeigte beide an einem See vor der romantischen Kulisse eines Sonnenuntergangs. Allerdings war das Pärchen nur von hinten zu sehen.

Seitensprung mit Folgen: Die unehelichen Kinder der Promis Fotostrecke ansehen

Jetzt gab es endlich mal wieder den Blick von vorne. Gina Schumacher und Freund Iain wohnten im American Airlines Center im texanischen Dallas einem Eishockey-Spiel bei. Dort feuerte sie mit den Worten „Go Dallas Stars“ ihre Lieblingsmannschaft beim Heimspiel gegen die Seattle Kraken an. Mit Erfolg. Die Dallas Stars gingen in Führung und siegten. Grund genug für die 26-Jährige, ein gut gelauntes Pärchenfoto von der Tribüne aus mit den Fans zu teilen.

Gina Schumacher: Foto mit Freund Iain begeistert die Fans

Der aktuelle Schnappschuss löste bei Gina Schumachers 259.000 Followern eine Welle der Begeisterung aus. Die Tochter von Michael Schumacher hatte sich für das Selfie eng an ihren Iain gekuschelt. Nur wenige ihrer Fans interessierten sich daher für das Spiel, sondern vielmehr für das süße Duo selbst. Im Kommentarfeld hagelte es für die beiden Turteltauben zahlreiche Herzchen-Emojis und Komplimente wie „Ihr zwei seid bezaubernd“.

Gelegentlich schaffen es aber auch gemeinsame Bilder mit ihrem Vater Michael Schumacher aus früheren Zeiten ins Netz. Zuletzt hatte Gina im Januar eine gemeinsame Vater-Tochter-Erinnerung geteilt, bei der vor allem der Hashtag „Weiterkämpfen“ zu Herzen ging. Der Formel-1-Star erlitt im Dezember 2013 bei einem Skiunfall in den französischen Alpen ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Seither bleiben aktuelle Aufnahmen oder auch Informationen über den Gesundheitszustand des Rennfahrers vor der Öffentlichkeit unter Verschluss. Verwendete Quellen: instagram.com/gina_schumacher, t-online.de