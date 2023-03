„Gebt uns eine Chance“: Michael Wendler von RTL2-Shitstorm überrascht

Michael Wendler hat wohl mehr Freude über sein TV-Comeback erwartet. Via Instagram gibt sich der Sänger bestürzt über die Reaktionen zur geplanten Baby-Doku.

Cape Coral – TV-Comeback für Michael Wendler? Bloß nicht! So und so ähnlich sahen die Reaktionen auf die RTL2-Ankündigung für die geplante Baby-Doku von dem „Sie liebt den DJ“-Interpreten und seiner Frau Laura Müller (22) aus. Überraschenderweise haben diese Reaktionen den 50-Jährigen geschockt. Via Instagram meldet sich der Wendler nun über den Account seiner Frau zu Wort und teilt seine Bestürztheit: „Ich bin von den Reaktionen, die die Ankündigung meiner Rückkehr ins TV auslöst, bestürzt und auch von der Vehemenz überrascht“.

Die polarisierenden Verschwörungstheorien während der Corona-Pandemie hatten Michael Wendler seine TV-Deals, Jobs, Werbepartner und Social Media-Accounts gekostet. Der 50-Jährige hatte sich selbst ins Aus geschossen – das scheint dem Sänger heute mehr oder weniger bewusst: „Auch wenn ich für viele Menschen unverständliche harte Äußerungen getätigt habe. Ich bin kein Extremist und ich bedauere heute viele meiner Äußerungen“, erklärt der Wendler weiter und bittet Fans um Offenheit: „Gebt uns eine Chance und macht euch dann euer eigenes Bild.“ Er freue sich und sei dankbar dafür, mit seiner Frau Laura die Chance zu bekommen, das Leben auf dem Weg zum Elternwerden im TV zu teilen.

Zuschauer und Promis reagieren hart – RTL2 stellt Wendler-Doku nur einen Tag nach Ankündigung ein

RTLZWEI kündigte an, die Schwangerschaft des Skandal-Paares begleiten zu wollen und so Michael Wendler zurück in die Flimmerkisten zu bringen. Ein Schock – nicht nur für Zuschauer, sondern auch Promis reagieren stark ablehnend. Carmen Geiss (57) positioniert sich deutlich und droht, die Zusammenarbeit mit RTL2 einzustellen, sollte nun der „Corona-Leugner“ eine Plattform bekommen: „Wir distanzieren uns aufs schärfste von Corona-Leugnern und Menschen, die Deutschland als ‚KZ‘ bezeichnen“.

Nach der scharfen Kritik auf seine mittlerweile abgesagte RTL2-Show meldet sich Michael Wendler auf dem Instagramaccount seiner Frau Laura Müller zu Wort. Der Schlagersänger erklärt, er sei „bestürzt“ über die negative Resonanz. © Screenshot/Instagram/lauramuellerofficial; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Und RTL2 reagiert und meldet via Instagram: „Die geplante Doku-Soap mit Michael Wendler und Laura Müller wird nicht für RTL2 produziert und ausgestrahlt. Wir haben die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Wir bitten um Entschuldigung.“ Das Wendler-Paar hat sich dazu bisher noch nicht wieder geäußert – so bleibt die Baby-Reise wohl weiterhin nur Exklusiv-Inhalt für die OnlyFans-Abonnenten.