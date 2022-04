Wegen gefälschter Atteste: Michael Wendler streitet mit Arzt vor Gericht um 145.000 Euro

Von: David Maciejewski

Michael Wendler soll ärztliche Atteste gefälscht haben – so sagt es sein Schönheitschirurg aus Düsseldorf. Dagegen geht der Sänger nun vor Gericht vor.

Düsseldorf – Michael Wendler (49) ist in Deutschland zuletzt gefühlt häufiger vor Gericht als in den Charts vertreten. Am Mittwoch (30. März) ist es wieder soweit und der Sänger setzt sich vor dem Landgericht in Düsseldorf mit seinem Schönheitschirurgen aus Düsseldorf auseinander. Es geht um gefälschte Atteste und viel Geld, wie RUHR24* berichtet.

Name Michael Wendler Geboren 22. Juni 1972 (Alter 49 Jahre), Dinslaken Ehepartnerin Laura Müller (verh. 2020), Claudia Norberg (verh. 2009–2020) Kinder Adeline Norberg

Michael Wendler streitet heute mit Arzt vor Gericht: Es geht um 145.000 Euro

Michael Wendler soll Atteste gefälscht haben – das deutete zumindest sein Schönheitschirurg gegenüber Bild an. Der Schlagersänger soll diese dafür genutzt haben, um Gerichtsterminen in Deutschland fernbleiben zu können. Schließlich habe er der Maskenpflicht laut besagten Attesten nicht nachkommen und so nicht herfliegen können.

Der Mediziner will diese Atteste aber nicht ausgestellt haben und erklärte, dass man so etwas „leicht fälschen“ könne. Gegen diese Aussage verwehrt sich der „Egal“-Interpret aber nun und schaltete sogar seine Anwälte ein. Diese Äußerung des Arztes wolle er dadurch gerichtlich verbieten lassen.

Für Michael Wendler lief es im Gerichtssaal zuletzt aber nicht so gut und so drohen ihm rechtliche Konsequenzen. Unabhängig davon steht nun aber der Fall über die mutmaßlich gefälschten Atteste. Er selbst, sowie der Düsseldorfer Arzt, sind übrigens nicht vorgeladen. Dafür stehen sich ihre Anwälte vor dem Richter gegenüber.

Michael Wendler: Anwalt gibt Statement vor Gerichtstermin ab

Wie die DPA berichtet, habe das Gericht den Streitwert des Falls auf stolze 145.000 Euro festgesetzt. Verhandelt wird der Fall ab 13 Uhr. Dann sollen auch die Atteste in Originalform vorliegen. Markus Haintz, der Anwalt von Michael Wendler, verriet zudem, dass er eidesstattliche Erklärungen von des Musikers und seiner Frau Laura Müller (21) habe (mehr News über Promi & TV auf RUHR24* lesen).

Michael Wendler zieht vors Landgericht Düsseldorf: Es geht gegen seinen Arzt © IMAGO/Revierfoto; IMAGO/Olaf Döring

Diese sollen belegen, wie und wann die Atteste ausgestellt wurden. Offenbar ist man sich aufseiten des Wendlers sehr sicher – regte man doch an, die Atteste auf Fingerabdrücke zu untersuchen. Der Anwalt der Gegenseite wollte im Vorfeld des Termins „kein Statement abgeben".