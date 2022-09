Was soll der Geiz: Michael Wendlers Frau Laura Müller gönnt sich dicken Luxusschlitten

Von: Matthias Kernstock

Nachdem sie vom Vermieter „rausgeworfen“ wurden, haben Schlagerstar Michael Wendler (50) und Frau Laura Müller ihr neues Haus in Cape Coral bezogen. Die 22-jährige aus Sachsen-Anhalt gönnte sich nun einen neuen Luxusschlitten, wie Paparazzi-Fotos zeigen.

Cape Coral - Seine 228 Quadratmeter Villa in Punta Gorda (Florida) steht wieder leer. Schlagerstar Michael Wendler und Ehefrau Laura Müller sind aus ihrem Anwesen ausgezogen. Unfreiwillig. Die Nachbarschaft schien sich über den Auszug des Schlagersängers zu freuen, denn: Laura soll immer nackt durch den Garten gelaufen sein.

Nach Rauswurf aus Mietshaus: Laura Müller und Michael Wendler wohnen im Wohnmobil

Der Vermieter hatte auch deswegen den auslaufenden Mietvertrag nicht verlängert. Michael Wendler und Laura Müller zogen danach laut bild.de angeblich in ein Wohnmobil. Doch das Playboymodel erklärte am Wochenende in ihrer Instagramstory, dass sie und Michael Wendler sich niemals ein Wohnmobil gekauft hätten.

Rein finanziell wäre weder ein neues Wohnmobil, noch eine neue Bleibe ein Problem für die „Let‘s Dance“-Teilnehmerin von 2020 ein Problem, denn: Michael Wendlers Frau Laura Müller ist längst steinreich dank Insta und TV.

Mit Wunschkennzeichen: Michael Wendlers Frau Laura Müller gönnt sich neuen SUV-Luxusschlitten

Vielleicht auch wegen des gut gefüllten Kontos sind die Wendlers bereits wieder fündig geworden. Nun sollen Michael und Laura Müller ein Haus im Norden von Cape Coral bezogen haben. Das neue Haus hat allerdings nur 160 Quadratmeter, also gut 60 Quadratmeter weniger als ihr Anwesen zuvor.

Laura Müller (22) und Michael Wendler (50) beziehen ein neues Haus in Cape Coral. Die Influencerin gönnt sich nach dem Umzug einen neuen Luxus-SUV (Symbolbild). © Imago Images / Instagram Laura Müller

Influencerin Laura (über 552.000 Follower bei Instagram) muss zudem auf einen Pool verzichten. Das neue Haus steht im Niemandsland. Laut einem Bericht von bild.de gibt es vor den Türen der Villa viel Wasser und jede Menge Rasen. Laura Sophie Norberg, wie Laura Müller mit bürgerlichem Namen heißt, verzichtet dennoch nicht auf Luxus, denn:

Warum Lauras neues Auto im Wert von ca. 50.000 Dollar ein Luxusauto ist Der Deutsche zahlt im Durchschnitt 34.000 Euro für einen Neuwagen. In Italien sind es nur 22.500 Euro. In den USA betrug der durchschnittliche Neuwagenwert im Jahr 2020 40.600 Dollar (laut sueddeutsche.de). Der neue Jeep von Laura Müller kostet ca. 10.000 Dollar mehr. Ein Luxus, den sich längst nicht jeder Amerikaner leisten kann.

Michael Wendlers Ex Claudia Norberg zieht in die Nachbarschaft

Die 1,62 Meter große Influencerin hat sich jüngst einen SUV-Luxusschlitten im Wert von über 50.000 Dollar zugelegt. Nun steht ein weißer Jeep Grand Cherokee vor ihrem Haus. Laura Müller besorgte sich für ihr neues Luxusspielzeug auch ihr Wunschkennzeichen: „LAU-RII“.

Doch die Freude über das neue Auto dürfte nur von kurzer Dauer gewesen sein: Michael Wendlers Ex-Frau Claudia Norberg soll in die Nachbarschaft gezogen sein, wie bild.de berichtet. Zudem vermietet die Wendler-Ex angeblich ihre Luxusvilla in Cape Coral „mit Süßwasser-Pool, mehreren Schlafzimmern, schicker Inneneinrichtung und mächtig viel Platz“.

Wie die Wendlers: So viel Deutsche wanderns ins Ausland aus Viele Deutsche leben ihren Traum vom Auswandern. Doch die Coronapandemie sorgte dafür, dass immer weniger Menschen dauerhaft das Land verlassen. Das Bundesamt für Statistik in Wiesbaden hat ermittelt: Die Fortzüge in das Ausland nahmen wegen Corona ab: 2020 wurden rund 265 000 Fälle (-21,5 %) weniger verzeichnet als 2019.

„Sind nicht bei Bauer sucht Frau“: Schrotthändler verlässt Wendler-Ex Claudia Norberg

Claudia Norberg ist gerade frisch von ihrem Freund getrennt. Gemeinsam lebten sie in einem Dorf nahe Cape Coral in Amerika. Grund für einen weiteren Exfreund, über Norbergs Beziehungsunglück zu schimpfen. „Sind nicht bei Bauer sucht Frau“, lästerte der Schrotthändler über Claudia. Verwendete Quellen: bild.de, Instagram/aura Müller, Bundesamt für Statistik

