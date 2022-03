Michael Wendler lässt sich das Gesicht von Laura Müller als Tattoo stechen

Laura Müller und Michael Wendler vor einem Tattoo-Studio. © Screenshot Instagram/Laura Müller

Laura Müller und Michael Wendler zeigen sich plötzlich wieder auf Social Media. Der Schlager-Star ließ sich ein Gesicht von Laura tätowieren.

Cape Coral - Michael Wendler und Laura Müller zeigen sich langsam immer häufiger wieder auf Instagram und in den sozialen Medien. Laura Müller machte Schlagzeilen, dass sie einen OnlyFans-Account eröffnete* und ihre Taschen auf Instagram verkaufte.

Michael Wendler: Neues Tattoo für seine Laura

Am Wochenende besuchte Müller mit Wendler einen Jahrmarkt in ihrer Wahlheimat Amerika. Dabei blieb es aber nicht, die beiden gingen auch zum Tattoo-Studio. In einem vom Wendler gefilmten Video schreibt Laura in ihrer Instagram-Story vor dem Laden: „Micha hat sich das Motiv ausgesucht und ich fühle mich so geschmeichelt.“ Verliebte Blicke natürlich inklusive.

Um welches neue Tattoo es handelt, wird dann aber relativ schnell klar. Im Tattoo-Studio liegen zwei schwarz-weiße Bilder von einem Laura-Müller-Portrait, die als Vorlage dienen und mit roten Kreisen versehen sind. Kurz darauf sieht man auch die Tattoo-Nadel über die Haut vom Wendler fahren. Ein Frauenkopf ist darauf bereits gut zu erkennen. Laura Müller kommentiert die Online-Story mit „Ich liebe dich“.

Michael Wendler lässt sich ein neues Tattoo stechen. © Screenshot Instagram/Laura Müller

Michael Wendler lässt sich ein Portrait von Laura Müller tätowieren

Geschmeichelt fühlt sich die 21-jährige Frau vom 49-jährigen Wendler also wohl deswegen, weil es sich bei dem schwarz-weißen Tattoo um ihr Gesicht handelt, das jetzt für immer in Wendlers Haut eingeprägt ist. Wendler tätowierte sich seine „wunderschöne Frau“, wie er sagt, auf den linken Unterarm, direkt über dem Handgelenk. Das Ergebnis hält er stolz in die Instagram-Kamera mit den Worten: „Ich bin sehr sicher, dass man das sehr gut erkennt. Es ist meine Frau Laura. Es blutet noch ein bisschen, ist noch ziemlich rot und geschwollen. Aber ich finde des mega gut geworden. Total begeistert.“ Laura schreibt dazu: „Mir gefällt es auch“.

Der Wendler zeigt sein neues Tattoo. © Screenshot Instagram/Laura Müller

Neues Wendler-Tattoo sorgt für wenig Begeisterung auf Social Media

Die Community ist dagegen nicht besonders begeistert*, auch angesichts dessen, dass Michael Wendler sich auch in Sachen Ukraine-Krieg mal wieder mit neuen Verschwörungstheorien via Telegram äußert. Screenshots kursieren unter anderem auf Twitter. Das neue Tattoo bekommt vernichtende Rezensionen: „Das ist schlimmer als jede seiner Verschwörungstheorien!“ und „... es ist ein Frauengesicht, Laura erkenne ich da nicht wirklich“, ist beispielsweise auf Twitter zu lesen. Einen Instagram-Feedpost erstellen weder Laura noch der Wendler, die Kommentare unter Laura Müllers letztem Post sind ebenfalls ausgeschalten. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA