" Laura Müller und Michael Wendler wollen ihren Sohn nicht in der Öffentlichkeit zeigen "

Wendler-Kind bleibt versteckt

Der Wendler und seine Laura sind Eltern geworden! Ihren kleinen Sohn wollen sie überraschend aus dem Rampenlicht heraus halten.

Cape Coral – Nur wenige Tage ist es her, dass Michael Wendler (51) und Laura Müller (22) ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt brachten. Der kleine Rome Aston ist von nun an der ganze Stolz seiner Eltern und auf Social Media posteten der „Sie liebt den DJ“-Interpret und das Model bereits einige emotionale Worte zur Geburt ihres Sohnes. Die deutschsprachige Promi-Riege hält sich bisher jedoch eher mit Glückwünschen zurück, so war beispielsweise Wendlers Tochter aus erster Ehe Adeline Norberg (21) bis jetzt eine der einzigen, die Laura Müllers Baby-Post kommentierte.

Zuletzt schien es generell weniger Interesse an Michael Wendler und Laura Müller zu geben. Seit der Auswanderung in die USA ist das Paar in den Medien fast nicht mehr präsent, weshalb auch die Schwangerschaft der Influencerin nur wenig Aufmerksamkeit bekam. Möglicherweise ist das jedoch auch im Sinne des Ballermann-Stars und seiner Ehefrau. Denn wie Laura Müller jetzt in einer neuen Instagram-Story erklärte, wollen die beiden nach der Geburt ihres Kindes anders mit den Medien umgehen.

Michael Wendler und Laura Müller wollen ihren Sohn Rome Aston nicht zeigen

In ihrer Instagram-Story postete Laura Müller ein romantisches Bild mit ihrem Ehemann Michael Wendler. Auf dem Schnappschuss hält der Schlagersänger seine zum Zeitpunkt der Aufnahme noch schwangere Partnerin in den Armen und schaut ihr verliebt in die Augen. Zu dem intimen Foto schreibt Laura auf ihrem offiziellen Account: „Um die Privatsphäre unseres Sohnes zu schützen, haben wir uns dazu entschlossen, ihn nicht in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir bitten, unseren Wunsch auf Privatsphäre zu respektieren.“

Der kleine Rome Aston soll also offenbar fern vom Medienrummel aufwachsen. Viele Eltern werden die Entscheidung der Wendlers sicherlich begrüßen, immerhin gibt es immer wieder Diskussionen um die Darstellung Minderjähriger in Videos und auf Fotos bekannter Influencer.

Rubriklistenbild: © Rolf Vennenbernd/dpa