„Werde versuchen, das Böse von dir fernzuhalten“: Emotionale Botschaft an das Wendler-Baby von Schwester Adeline

Teilen

Michael Wendler und Laura Müller sind Eltern eines kleinen Jungen geworden. Adeline Norberg will ihrem kleinen Bruder ab jetzt zur Seite stehen.

Florida – Um Michael Wendler (51) und seine Ehefrau Laura (22) ist es in den letzten Monaten eher ruhig geworden. Die Fangemeinde des Schlagerstars ist nach einigen zweifelhaften Aussagen seinerseits nach und nach geschrumpft, was sich am offensichtlichsten in den Kommentarspalten der Instagram-Beiträge des Promi-Paares zeigt. Nur noch wenige Menschen scheint wirklich zu interessieren, was der Wendler und Laura in ihrer Wahlheimat Amerika eigentlich so treiben. Deshalb ist es kaum überraschend, dass auch die kürzliche Geburt des gemeinsamen Sohnes Rome Aston größtenteils unkommentiert blieb.

Weder Promi-Bekannte noch Social-Media-Follower ließen sich dazu hinreißen, Michael Wendler und seiner Frau zu ihrem Kind zu gratulieren. Einzig Wendlers Tochter aus erster Ehe Adeline Norberg (21) kommentierte Lauras Baby-Post mit einigen Worten. Die haben es jedoch in sich. Denn in ihrem Beitrag stellt Adeline klar, dass sie ihrem kleinen Bruder ab jetzt immer zur Seite stehen wird.

Adeline Norberg ist glücklich über die Geburt ihres kleinen Bruders Rome Aston

Wie Michael Wendler vor einigen Tagen berichtete, kam der kleine Rome Aston „gesund und munter in den USA auf die Welt.“ Auf ihrem eigenen Profil beschrieb dann auch Laura Wendler den „schönsten Tag“ ihres Lebens. Nachdem die Kommentarspalte zunächst komplett leer blieb, schrieb jetzt Adeline Norberg einige rührende Zeilen an ihr neugeborenes Geschwisterchen. „Willkommen, mein geliebter Bruder! Von jetzt an bis ans Ende unserer Tage werde ich immer hier sein, um euch mit den besten Fähigkeiten zu helfen, zu führen und zu beschützen“, erklärte sie.

Michael Wendler und Laura Müller sind Eltern eines kleinen Jungen geworden. Adeline Norberg will ihrem kleinen Bruder ab jetzt zur Seite stehen. © Instagram/lauramuellerofficial

Dass die Wendlers schon seit längerem immer wieder in der Kritik stehen, ist offenbar auch an Adeline Norberg nicht spurlos vorübergegangen. Nicht zuletzt deshalb beendete sie ihren Kommentar wohl auch mit den folgenden Worten: „Ich werde versuchen, das Böse so weit von dir fernzuhalten, damit du nur das Gute in dieser Welt siehst.“ Die Unterstützung seiner großen Schwester hat der kleine Rome Aston also sicher.