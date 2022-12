„Eltern sind bestimmt stolz“: Wendler und Laura posieren freizügig im Bett

Von: Claire Weiss

Teilen

Laura Müller und Michael Wendler versuchen jetzt bei OnlyFans Geld zu machen. © Instagram/Laura Müller

Seit neustem zeigen Laura Müller und Michael Wendler intime Augenblicke aus ihrem Leben bei OnlyFans. Im Netz werden sie für diese Entscheidung harsch kritisiert.

Hinweis: Liebe Leserinnen und Leser, dieser Artikel stammt ursprünglich vom Dezember 2021. Wegen seiner großen Beliebtheit in den sozialen Medien haben wir ihn für Sie aus dem Archiv geholt.

Nachdem Michael Wendler (49) von Instagram verstoßen wurde und es auch für Laura Müller (21) im sozialen Netzwerk nicht mehr allzu gut läuft, versuchen es die beiden nun mit einer neuen Plattform. Ähnlich wie bei Instagram können bei OnlyFans Fotos und Videos geteilt werden. Mit zwei Unterschieden: Um auf die Inhalte zugreifen zu können, müssen Fans monatlich 34,99 Dollar hinblättern. Und noch wichtiger: Die Plattform wird vorrangig dafür genutzt, freizügige und explizite Bilder zu teilen.

Michael Wendler und Laura Müller bei OnlyFans

Bisher ging es bei Michael Wendler und Laura Müller aber eher seicht zu. So zeigte die junge Influencerin seit dem 01. Dezember täglich den Inhalt ihres „Laura Müller Adventskalenders“. Am ersten Tag bekam die hübsche Brünette gleich mal ein fettes Auto geschenkt. Oder wie der Wendler sagt, einen „Wange Wover“ (dt. Range Rover). Tag zwei brachte eine Designer-Tasche zum Vorschein. So richtig begeistert scheint die 21-Jährige aber nie. Und die Fans wohl auch nicht.

Denn das Ehepaar geht nun noch einen Schritt weiter. Die Inhalte auf OnlyFans werden immer freizügiger. So teilte Oliver Pocher in seiner Instastory ein Video von dem Profil der Norbergs. In dem Video liegt Laura Müller bäuchlings im Bikini auf einer Liege am Pool. Der Wendler filmt den fast völlig entblößten Po seiner Frau, kommt ihr immer näher, nur um ihr dann einen ordentlichen Klaps auf denselben zu geben. Als „Zuhälterei“ bezeichnet das Oliver Pocher.

Bei Laura Müller und Michael Wendler wird es heiß

Doch es wird noch expliziter. Wie Promiflash und Tag24 erfahren haben, zeigen sich Michael Wendler und Laura Müller nun gemeinsam völlig nackt im Bett. Auf dem schwarz-weiß Bild sollen sich die beiden allerdings zumindest teilweise unter einer Decke befinden. Laura küsst ihren Mann zärtlich und berührt ihn sanft am Arm. Der Wendler legt indessen einen Arm um seine Frau, um ihre nackten Brüste zu bedecken. „Hot wife, hot life. Du machst mich verrückt...“ stehe unter dem heißen Schnappschuss. Außerdem kündige das Paar an, bald gemeinsam auf OnlyFans live zu gehen. Was Fans dann wohl erwartet?

Im Netz betrachten Facebook-User das Paar eher spöttisch. Zahlreiche Male liest man dort Kommentare wie „Die Eltern müssen wirklich stolz sein auf ihre Tochter“. Eine Userin schreibt: „Wie tief muss man sinken!“. Ein anderer meint wohl leicht ironisch: „Top, die 2 habens echt zu was gebracht.“ Und ein dritter kommentiert: „Mir grausts gerade ein bisschen!“